Americanas é acionada por práticas abusivas com 246 mil reclamações

Siga o A TARDE no Google

Grande rede varejista, a Americanas foi acionada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por práticas abusivas na entrega de produtos, no dia 26 de maio. O órgão apontou irregularidades na venda e reembolso de produtos ofertados pela empresa.

Autora da ação, a promotora de Justiça Joseane Suzart afirma que a investigação constatou irregularidades, de forma reiterada, em relação a:

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Produtos em desconformidade com a oferta e a legislação;

falhas na prestação de serviços;

atraso na entrega de mercadorias;

cancelamento inesperado de compras;

dificuldades no reembolso de valores pagos;

problemas com troca ou devolução de produtos;

falhas no atendimento ao consumidor.

Além disso, há registros de serviço ineficiente, falta de informações claras e obstáculos para acesso à assistência técnica. Só na plataforma Reclame Aqui, responsável por receber queixas de consumidores sobre as empresas, já são 246 mil registros em desfavor da varejista.

Entre os principais problemas relatados pelos clientes estão atraso na entrega, não recebimento de produtos, falhas no estorno de valores e venda de itens incompatíveis com a oferta.

Americanas recusou proposta

Na ação, o MP-BA pede a interrupção das práticas abusivas, a melhoria do atendimento e o respeito aos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com Suzart, o órgão tentou firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para corrigir as falhas, no entanto, a proposta não foi aceita pela empresa.

Nova reestruturação

A Americanas voltou a movimentar o mercado ao divulgar uma nova rodada de cortes em seu quadro de funcionários. Em abril de 2026, a companhia desligou 4.314 trabalhadores e realizou apenas 726 contratações, dando continuidade ao processo de reestruturação iniciado após a crise financeira que veio à tona em 2023.

Os números fazem parte do demonstrativo mensal divulgado pela própria empresa e mostram que, mesmo diante de uma melhora operacional e do crescimento das vendas, a varejista segue adotando medidas para reduzir despesas e reorganizar sua estrutura.

Ainda assim, a maior parte das saídas está relacionada ao plano de reorganização interna colocado em prática pela empresa.

Receita cresce quase 20%, mas prejuízo permanece

No primeiro trimestre de 2026, a Americanas registrou crescimento de 19,8% na receita bruta em comparação com o mesmo período do ano anterior, demonstrando avanço nas vendas mesmo em meio ao processo de recuperação judicial.

Ainda assim, a companhia fechou o trimestre com prejuízo de R$ 329 milhões.

O que diz a Americanas sobre o MP-BA?

O portal A TARDE tentou contato com a Americanas para entender o posicionamento da empresa em relação à denúncia do Ministério Público, no entanto, até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.