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MISTÉRIO

Amigos de 17 e 20 anos desaparecem após encontro em cidade baiana

Dherick Passos e Anderson Cruz foram vistos pela última vez em 20 de julho

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em
Não há informações sobre o estado de saúde do homem
Não há informações sobre o estado de saúde do homem - Foto: Reprodução Polícia Civil

Dois jovens estão desaparecidos há 10 dias no sul da Bahia. Dherick Passos, de 17 anos, e Anderson Cruz, de 20, foram vistos pela última vez em 20 de julho, na cidade de Itabela.

De acordo com as investigações, em 20 de julho Dherick saiu para trabalhar em uma lavoura de café e, durante a noite, foi até a casa de Anderson. Os amigos conversavam na porta, quando um terceiro homem chegou e todos saíram juntos.

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Ainda conforme as investigações, Anderson chegou a voltar para casa para buscar o celular. Desde então, eles não foram mais vistos.

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Operação

Na terça-feira, 28, uma operação da Polícia Civil e da Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel em Itabela, com o objetivo de encontrar pistas sobre o paradeiro dos dois amigos. No local, foram encontradas munições que passarão por perícia.

A polícia segue investigando o caso e ainda não há informações sobre o que aconteceu com os jovens.

Imagem ilustrativa da imagem Amigos de 17 e 20 anos desaparecem após encontro em cidade baiana
Foto: Reprodução Redes Sociais
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