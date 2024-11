Ana Patrícia e Ivan Jezler protocolam chapa para concorrer OAB-BA

Oficialização aconteceu na sede do partido, em Salvador - Foto: Ricardo Oliveira | Divulgação

Os advogados Ana Patrícia Dantas Leão e Ivan Jezler protocolaram neste domingo, 20, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Salvador, a inscrição da chapa "Muda OAB" para concorrer a presidência da instituição, que será decidida no dia 19 de novembro. O ato contou com a participação de advogados, que apoiam chapa.

Ana Patrícia afirmou que a sua candidatura será focada nas prioridades emergenciais da categoria e citou a necessidade do piso salarial para os advogados.

“A nossa proposta é de resgatar a Ordem e devolvê-la aos advogados e advogadas do Estado da Bahia. Precisamos ter um piso salarial, precisam fiscalizar que esse piso seja cumprido e precisamos de uma ordem que esteja 100% focada nos problemas da classe”, afirmou Ana Patrícia.

Já Jezler, advogado criminalista, falou da importância da alternância de poder na OAB. “A mudança é essencial para que a Ordem continue cumprindo seu papel de defender as prerrogativas dos advogados e promover uma advocacia mais forte e respeitada. Não podemos permitir que a instituição fique estagnada, sem acompanhar as reais demandas da classe”.

A chapa “Muda OAB” também defendeu a necessidade de maior transparência na gestão e de medidas para combater a morosidade do Judiciário baiano, que afeta diretamente o exercício da advocacia. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Bahia é um dos estados com maior lentidão nos processos judiciais, ocupando o penúltimo lugar no ranking de produtividade entre os tribunais de justiça estaduais em 2022, com uma taxa de congestionamento de aproximadamente 79%.

A candidatura de Ana Patrícia e Jezler rivaliza com a de Daniela Borges, que anunciou que disputará a reeleição, no último sábado, 19.

Veja a composição da chapa

Diretoria OAB-BA

Ana Patrícia Dantas Leão - Presidente

Ivan Jezler Costa Júnior - Vice-Presidente

Alex Rosa Ornelas - Secretário Geral

Fernando Vaz - Secretário-Geral Adjunto

Isabela Bandeira - Tesoureira

Conselho Federal

Silvia Nascimento Cardoso

Leandro Henrique Mosello Lima

Ruy João Ribeiro Gonçalves Júnior

Marcella França Athayde Browne

Domingo Arjones Abril Abril Neto

Cristiana Matos Américo

Diretoria CAAB

Carlos Alberto Nascimento Sampaio - Presidente

Saul Venâncio Quadros Neto - Vice-Presidente

Mario César da Silva Lima - Secretário Geral

Daise Moreira Mota - Secretária Adjunta

Isaac Matienzo Villarpando Neto - Tesoureiro

Lídia Santos Costa - Diretora Suplente

Graziele Souza Tenório - Diretora Suplente

Carla Pacheco Sampaio - Diretora Suplente