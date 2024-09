Apontado como traficante, "Jau" morre em confronto com Patamo

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

No final da manhã desta terça-feira, 27, Jadison dos Reis Moura, de 32 anos, também conhecido como ‘Jaú’, foi morto em um confronto com policiais do Batalhão Patamo. O confronto ocorreu no bairro de Periperi, localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O homem acabou não sobrevivendo.

De acordo com Polícia Militar, durante um patrulhamento preventivo no bairro de Periperi, policiais militares do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Bpatamo) viram homens armados. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram.

Após o confronto, um dos homens foi encontrado ferido. Ele foi levado ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito foram apreendidos 15 porções de maconha, uma pistola calibre .380 e munições, que foram entregues na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para registro da ocorrência.