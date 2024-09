Após incêndio, Morro de São Paulo deve ganhar base do Corpo de Bombeiros

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros se reuniu com o prefeito de Cairu - Foto: Divulgação\Corpo de bombeiros

Após o incêndio de grande proporção que atingiu e destruiu estabelecimentos comerciais, na noite desta terça-feira, 10, na Segunda Praia, em Morro de São Paulo, município de Cairu, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) pretende implantar uma base na região.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), coronel BM Adson Marchesini, se reuniu nesta quinta-feira, 12, com o prefeito do município de Cairu, Hildécio Meireles, além de representantes da sociedade civil e outras autoridades locais para discutir questões relacionadas à segurança contra incêndio e pânico na região.

Na reunião, foram discutidas medidas preventivas e estratégias para garantir a segurança da população. Estão sendo agendados encontros com comerciantes, empresários e a sociedade civil para fornecer orientações práticas sobre como lidar com incêndios e pânico. Além disso, serão promovidas campanhas educativas para aumentar a conscientização da comunidade.