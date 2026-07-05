Aposta baiana fatura bolada em Mega-Sena de R$ 33 milhões; confira

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Sorteada na noite deste sábado, 4, o concurso 3027 da Mega-Sena, que tinha o prêmio de R$ 33 milhões não teve acertador das seis dezenas e, portanto, acumulou. No entanto, algumas apostas acertaram cinco números, faturando um grande valor na quina.

Entre os sortudos, está um morador de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, que embolsou R$ 90.827,04 mil. A aposta foi feita na modalidade bolão, com 12 cotas, na casa lotérica Hiper da Sorte, bairro de Pitangueiras.

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As dezenas sorteadas foram: 06 15 16 24 34 47

Ao todo, 39 apostas em todo o país acertaram a quina e faturaram entre R$ 45,4 mil e R$ 90,8 mil cada.

Acertadores da quadra

Já a quadra teve 115 apostas vencedoras baianas, sendo 29 de Salvador. No total, foram 105 simples e 10 bolões, sendo que a maioria recebeu R$ 996,89.

No entanto, há jogos com sete dezenas, que receberam cerca de R$ 2.990,60 a R$ 2.990,67, e uma aposta de 8 dezenas, em Serrinha, que faturou R$ 5.981,34.

Próximo sorteio

Como ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal acumulou. Assim, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para terça-feira, 7, é de R$ 38 milhões.

Como e onde sacar?

O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:

Comprovante de identidade original com CPF

Recibo de aposta original e premiado

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

Até quando é possível sacar?

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).