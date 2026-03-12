SORTE
Aposta de Salvador fatura R$ 2 milhões na Lotofácil
Outros quatro bilhetes da capital baiana faturaram prêmios no mesmo concurso
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Uma aposta de Salvador faturou R$ 2.076.050,22 milhões na Lotofácil, em sorteio realizado na noite desta quarta-feira, 11. O jogo foi realizado através de canais eletrônicos.
O prêmio total foi de R$ 5 milhões, mas um outro bilhete também acertou as 15 dezenas (01-05-06-07-10-11-13-17-18-20-21-22-23-24-25), em Teresina (PI), portanto, o valor foi dividido.
Outras quatro apostas de Salvador e 17 de outros municípios baianos faturaram prêmios entre R$2.124,07 e R$6.372,21, ao acertaram 14 números.
Na capital, duas apostas foram feitas de forma on-line e as outras em casas lotéricas nos bairros São Caetano e São Rafael. Já as outras cidades com ganhadores foram:
- Alagoinhas (2);
- Euclides da Cunha;
- Feira de Santana;
- Irecê;
- Itaberaba (2);
- Itabuna;
- Itapebi;
- Itororó;
- Lauro de Freitas (2)
- Prado;
- São José da Vitória;
- Serra do Ramalho;
- Teixeira de Freitas;
- Vitória da Conquista.
Leia Também:
Como resgatar o prêmio?
O resgate do prêmio pode ser feito em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Valores acima de R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento oficial com CPF e do recibo original da aposta.
Prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento após a solicitação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes