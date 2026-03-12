Menu
BAHIA
SORTE

Aposta de Salvador fatura R$ 2 milhões na Lotofácil

Outros quatro bilhetes da capital baiana faturaram prêmios no mesmo concurso

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/03/2026 - 13:40 h

Uma aposta de Salvador faturou R$ 2.076.050,22 milhões na Lotofácil, em sorteio realizado na noite desta quarta-feira, 11. O jogo foi realizado através de canais eletrônicos.

O prêmio total foi de R$ 5 milhões, mas um outro bilhete também acertou as 15 dezenas (01-05-06-07-10-11-13-17-18-20-21-22-23-24-25), em Teresina (PI), portanto, o valor foi dividido.

Outras quatro apostas de Salvador e 17 de outros municípios baianos faturaram prêmios entre R$2.124,07 e R$6.372,21, ao acertaram 14 números.

Na capital, duas apostas foram feitas de forma on-line e as outras em casas lotéricas nos bairros São Caetano e São Rafael. Já as outras cidades com ganhadores foram:

  • Alagoinhas (2);
  • Euclides da Cunha;
  • Feira de Santana;
  • Irecê;
  • Itaberaba (2);
  • Itabuna;
  • Itapebi;
  • Itororó;
  • Lauro de Freitas (2)
  • Prado;
  • São José da Vitória;
  • Serra do Ramalho;
  • Teixeira de Freitas;
  • Vitória da Conquista.

Como resgatar o prêmio?

O resgate do prêmio pode ser feito em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Valores acima de R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento oficial com CPF e do recibo original da aposta.

Prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento após a solicitação.

