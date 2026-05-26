Aposta feita na Bahia leva prêmio superior a R$ 8 milhões na Lotomania

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O sorteio da Lotomania feito na noite de segunda-feira, 25, consagrou uma aposta feita em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O prêmio foi de R$ 8,9 milhões.

A aposta baiana, que foi simples e feita de forma digital, foi a única que acertou todos os 20 números. Os números sorteados fazem parte do Concurso 2928. No total, o vencedor garantiu R$ 8.907.041,32.

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Os números sorteados foram: 07, 12, 18, 22, 24, 35, 37, 42, 58, 59, 61, 63, 71, 74, 75, 77, 79, 91, 98 e 99.

Outra aposta, também em Lauro de Freitas, garantiu cerca de R$ 166 mil, após não acertar nenhum dos 20 números.

A Lotomania premia quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dezenas, como também quem não acerta absolutamente nenhum dos 20 números sorteados no concurso. A probabilidade de zerar o jogo é a mesma de acertar todos os 20 números.

Outros jogadores também garantiram prêmios após acertarem 19 dos 20 números. Cada uma das apostas garantiu cerca de R$ 55 mil.

Os outros vencedores são das seguintes cidades: