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NOVO MILIONÁRIO

Aposta feita na Bahia leva prêmio superior a R$ 8 milhões na Lotomania

Sorteio foi feito na noite de segunda-feira, 25

Edvaldo Sales
Por
Sorteio foi feito na noite de segunda-feira, 25
Sorteio foi feito na noite de segunda-feira, 25 - Foto: Agência Brasil

O sorteio da Lotomania feito na noite de segunda-feira, 25, consagrou uma aposta feita em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O prêmio foi de R$ 8,9 milhões.

A aposta baiana, que foi simples e feita de forma digital, foi a única que acertou todos os 20 números. Os números sorteados fazem parte do Concurso 2928. No total, o vencedor garantiu R$ 8.907.041,32.

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Os números sorteados foram: 07, 12, 18, 22, 24, 35, 37, 42, 58, 59, 61, 63, 71, 74, 75, 77, 79, 91, 98 e 99.

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Outra aposta, também em Lauro de Freitas, garantiu cerca de R$ 166 mil, após não acertar nenhum dos 20 números.

A Lotomania premia quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dezenas, como também quem não acerta absolutamente nenhum dos 20 números sorteados no concurso. A probabilidade de zerar o jogo é a mesma de acertar todos os 20 números.

Outros jogadores também garantiram prêmios após acertarem 19 dos 20 números. Cada uma das apostas garantiu cerca de R$ 55 mil.

Os outros vencedores são das seguintes cidades:

  • São Bernardo do Campo (SP)
  • Rio de Janeiro (RJ)
  • Nilópolis (RJ)
  • Petrolândia (PE)
  • Santa Maria das Barreiras (PA)
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Bahia Lauro de Freitas Lotomania

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