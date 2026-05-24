Mega-Sena 30 anos: bolão na capital fatura mais de R$ 165 mil

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Uma aposta simples realizada no Rio de Janeiro (RJ) e um bolão registrado em Fortaleza (CE) dividiram o prêmio principal da Mega-Sena especial de 30 anos, sorteada na manhã deste domingo, 24. Cada um dos bilhetes contemplados receberá a quantia exata de R$ 168.170.026,83.

O prêmio total acumulado para este concurso histórico foi de R$ 336.340.053,67. Até o momento, os novos milionários ainda não se apresentaram para retirar a premiação.

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As dezenas sorteadas foram: 03 – 30 – 33 – 35 – 45 – 47.

Confira o rateio completo do concurso:

6 acertos (Sena): 2 apostas ganhadoras — R$ 168.170.026,83 para cada;

5 acertos (Quina): 590 apostas ganhadoras — R$ 13.890,02 para cada;

4 acertos (Quadra): 37.565 apostas ganhadoras — R$ 311,65 para cada.

Próximo sorteio e como apostar

O próximo concurso regular da Caixa Econômica Federal será realizado na terça-feira, 26 de maio, às 20h (horário de Brasília).

Os interessados podem registrar seus jogos até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas de todo o país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou por meio do portal oficial de loterias do banco.

A aposta mínima da Mega-Sena, com seis números, custa R$ 5,00. Para as modalidades digitais, o pagamento pode ser efetuado via Pix, cartão de crédito ou internet banking (exclusivo para correntistas da Caixa). Vale lembrar que é obrigatório ter mais de 18 anos para participar dos jogos lotéricos.

Probabilidades

Segundo dados da Caixa Econômica Federal, a chance de cravar o prêmio principal com um jogo simples de seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Por outro lado, a aposta máxima permitida, com 20 dezenas — cujo valor atinge R$ 193.800,00 —, aumenta a probabilidade de acerto para 1 em 1.292.