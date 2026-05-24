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MEGA-SENA

Mega-Sena: saiba os números sorteados do prêmio de R$ 336 milhões

Concurso especial de 30 anos da loteria aconteceu neste domingo e movimentou apostadores em todo o país

Beatriz Santos
Por
Sorteio da Mega-Sena aconteceu às 11h
Sorteio da Mega-Sena aconteceu às 11h - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A Mega-Sena realizou, na manhã deste domingo, 24, o sorteio do concurso 3010, edição especial que celebra os 30 anos da modalidade. O prêmio estimado é de R$ 336.340.053,67.

Os números sorteados foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47.

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O sorteio aconteceu às 11h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. A edição comemorativa da loteria chamou atenção por não permitir acumulação do prêmio principal.

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A Mega-Sena destina 43,35% da arrecadação total para premiações. Desse percentual, 45% vão para os acertadores das seis dezenas, enquanto 13% são distribuídos entre os vencedores da quina e 15% para os ganhadores da quadra.

Parte da arrecadação também é reservada para concursos especiais e para a Mega da Virada. Caso não haja vencedor em alguma faixa, o valor acumula para o próximo concurso correspondente.

Os prêmios podem ser retirados em até 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

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