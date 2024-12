Apple na Bahia? Empresa compra terrenos no estado; saiba detalhes

Apple revela decisão e envolve a Bahia - Foto: Divulgação

A Apple comprou terrenos na Bahia para fazer uma joint venture inédita no Brasil com a Symbiosis, empresa que atua no reflorestamento e recuperação de terras degradadas.

Segundo informações do jornal O Globo, a parceria inclui a compra de terrenos no estado e tem um foco, nesta primeira fase, na aquisição de pouco mais de mil hectares.

A publicação ressaltou que o número que deve chegar a 5 mil hectares entre 2025 e 2026. Para esta ação em todo o mundo, o investimento faz parte de um total de US$ 400 milhões em todo o mundo, dentro do Restore Fund.

Os aportes na América do Sul, onde também há atividades no Paraguai, somam US$ 80 milhões.

Lisa Jackson, vice-presidente de Meio Ambiente, Relações Governamentais e Iniciativas Sociais da Apple, falou ao jornal que o Brasil é um dos países com os maiores investimentos no segmento no mundo.