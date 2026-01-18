Menu
AÇÃO

Armas brancas e aparelho de choque são apreendidos em Salvador

Ação foi iniciada após acionamento do CICOM

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

18/01/2026 - 7:19 h
Todo material recolhido foi encaminhado à Central de Flagrantes
Três homens foram abordados e diversos materiais foram apreendidos por militares da 2ª CIPM na manhã deste sábado, 17, no bairro do Tororó. A ação ocorreu após o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) emitir um alerta sobre a presença de indivíduos em atitude suspeita na localidade.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição foi deslocada para averiguar a denúncia de que o grupo estaria portando armas brancas.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais identificaram os suspeitos e realizaram a busca pessoal, confirmando a posse dos objetos.

Durante a diligência, foram encontrados e apreendidos quatro facas, um canivete, um aparelho de eletrochoque e um telefone celular.

Os envolvidos e todo o material recolhido foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais cabíveis foram adotadas pelas autoridades competentes.

x