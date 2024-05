Às vésperas da visita de Lula, Jerônimo realiza entregas em Ibirapuã | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) esteve nesta quinta-feira, 9, no município de Ibirapuã para realizar entregas nas áreas de infraestrutura, esporte, saúde e educação. O gestor estadual está cumprindo uma série de agendas no extremo-sul, onde aguarda a chegada do presidente Lula (PT) na próxima sexta-feira, 10.

Entre as obras entregues pelo gestor estadual estão a reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, com investimento de mais de R$ 1 milhão. Além da requalificação dos trechos da rodovia BA-693, que dá acesso ao município.

Na oportunidade, o governador também anunciou a modernização e ampliação do Colégio Estadual Professor Paulo Freire, com investimento de R$ 14 milhões.

Durante visita a cidade, Jerônimo também assinou a formalização do convênio para a reforma do Ginásio Poliesportivo Nilson Mendes de Andrade. A reestruturação do equipamento deve contar com instalações hidrossanitárias e elétricas, pintura, pavimentação e totem.



No quesito infraestrutura, o petista inaugurou a pavimentação das ruas dos distritos de Vila Portela e Vila Juazeiro que contam com drenagem superficial. Nas duas entregas foram aplicados recursos de R$ 7 milhões.

Saúde

Jerônimo Rodrigues ainda entregou uma ambulância e um kit parto para atender as gestantes do município com mais conforto; e deu por entregue a Praça Paulo Freire.

Impactos na educação

Ibirapuã deve receber em breve, um importante equipamento de educação. O Governo do Estado, através da Secretaria da Educação (SEC), vai publicar ainda no mês de maio no Diário Oficial do Estado, o processo licitatório para a ampliação e modernização do Colégio Estadual Professor Paulo Freire. Serão R$ 14 milhões de reais para a implantação de seis salas de aula e dois laboratórios, restaurante e teatro com 200 lugares, campo de futebol society com pista de atletismo, vestiário e cobertura de quadra poliesportiva.

“Aqui estamos abraçando as crianças e dando mais oportunidades, seja na entrega da reforma de um estádio ou na construção de novas escolas. É a nossa forma de dizer para elas: estamos aqui e vamos ajudar vocês. Equipar as nossas unidades de ensino com uma estrutura de ponta e ar-condicionado não é luxo, é um direito, é dar condições adequadas de aprendizagem. Promover uma educação de qualidade é a nossa obrigação”, reiterou o governador Jerônimo Rodrigues.

A SEC também vai celebrar convênio para a aquisição de equipamentos e mobiliários para as unidades escolares municipais Maria José de Lima Silveira e Maujrina Oliveira Nascimento e a Creche Municipal. O investimento total é de R$ 2 milhões.

Mais obras previstas

Outros convênios foram autorizados pelo governador durante a sua passagem por Ibirapuã. As novidades para a área da saúde são a reforma do Hospital Municipal Isaura Chácara e a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Na área de assistência social, foi anunciado um Centro Social Urbano. Já na área de desenvolvimento rural, o governo do estado autorizou a construção de um secador de café com equipamentos, para alavancar a produção do grão. Também será implantado o sistema de abastecimento de água nas localidades de Comunidade dos Motas, Juazeiro, Roda D'Água e Barro Branco. Por último, Jerônimo assinou autorização para pavimentação das ruas do bairro Panorama.

Jerônimo Rodrigues finalizou a agenda em Ibirapuã, com uma visita à fábrica de laticínios Davaca, maior produtora de queijos e derivados do Nordeste e parceira do programa Bahia Sem Fome. A empresa tem capacidade de produção de 800 mil litros/leite dia, gerando mil empregos diretos e 20 mil indiretos.

