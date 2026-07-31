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OPORTUNIDADE

Assaí realiza 'Sabadão' com descontos de 20% na Bahia

Rede antecipa abertura para as 6h e oferece descontos em alimentos, higiene e limpeza na Bahia

Jair Mendonça Jr
Por
Assaí
Assaí - Foto: Divulgação Assaí

As lojas do Assaí no estado da Bahia iniciam o atendimento às 6h neste sábado, 1, para a segunda edição do Sabadão. A ação promocional ocorre nos dias 1 e 2 de agosto com redução de preços superior a 20% em relação aos valores praticados rotineiramente pela rede.

Destaques das promoções

  • Alimentação: redução de preços em itens para abastecimento doméstico e gêneros alimentícios.
  • Higiene e Beleza: descontos aplicados em produtos de cuidado pessoal.
  • Limpeza: ofertas em artigos voltados para a manutenção e limpeza da casa.

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Formas de Pagamento

Os pagamentos podem ser realizados por meio de cartões de crédito e débito, Pix, dinheiro, vale-alimentação e carteiras digitais.

O cartão Passaí garante o preço de atacado na aquisição de uma única unidade e viabiliza o parcelamento de produtos alimentares em até três vezes sem juros.

O horário detalhado de funcionamento e os endereços das unidades baianas constam no site oficial da rede.

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