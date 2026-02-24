Ataque de 60 mil abelhas deixa cães mortos e pessoas feridas na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Um enxame de, aproximadamente, 60 mil abelhas, deixou quatro cachorros mortos e duas pessoas feridas, entre elas uma criança. O caso ocorreu no distrito de Itabatã, no município Mucuri, no sul da Bahia, nesta segunda-feira, 23.

A situação deixou moradores em pânico e mobilizou equipes de emergência. O 18º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado para conter a situação e constatou a presença dos insetos, apresentando comportamento agressivo.

Os feridos precisaram de atendimento médico e não há informações sobre o estado de saúde deles.

40 quilos de favos de mel

O enxame estava alojado entre a telha e a laje do banheiro de uma residência e a estimativa é de ele estivesse no local há alguns anos.

Durante a ação dos Bombeiros, cerca de 40 quilos de favos de mel e de cria foram retirados. Além disso, a abelha-rainha foi capturada e destinada a um apicultor.

Assim, foi realizado o controle emergencial da situação, eliminando o risco para moradores da região e os residentes foram liberados a retornar para a casa.