Atendimento é estendido para pacientes do SUS no laboratório da Apae

Horário de atendimento do Laboratório da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais foi ampliado para os sábados durante dezembro - Foto: Divulgação

O Laboratório da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Salvador) ampliou seu horário de atendimento para os sábados, durante o mês de dezembro visando oferecer uma comodidade maior e melhorar o acesso, porém essa mudança é válida somente a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O horário durante o respectivo dia será das 6h30 às 11h30; Durante o restante da semana, o horário continua o mesmo, das 6h30 às 12h.

Leia mais:

>> Martagão é reconhecido nacionalmente por qualidade

>> Baianos brilham e conquistam grandes resultanos neste fim de semana

>> Tainá Castro ganha carro de R$ 4,5 milhões de Eder Militão

O agendamento deve ser feito de forma digital, dando um conforto maior e evitando um deslocamento desnecessário. Para conseguir agendar um horário, basta acessar o site da Apae Salvador. Quando for se apresentar a seção, deve apresentar a guia médica emitida e o cartão do SUS de Salvador. O atendimento acontecerá no Complexo de Saúde, na Rua Espírito Santo, nº 575, no bairro da Pituba.