Atingidos por echentes em 2021 recebem casas em Jequié

público lotou a área do Condomínio Jequiezinho, do programa Minha Casa Minha Vida - Foto: Divulgação

Durante o terceiro dia de agendas de Jerônimo Rodrigues neste sábado, 12, em Jequié, o público lotou a área do Condomínio Jequiezinho, do programa Minha Casa Minha Vida estadual, para celebrar a entrega de 95 unidades habitacionais às famílias que perderam suas casas durante enchente que atingiu a cidade em 2021.

A agenda do governador Jerônimo Rodrigues (PT) contou com a presença do senador Jaques Wagner (PT), do prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), além de deputados federais e estaduais, vereadores e secretários de estado.

As unidades habitacionais entregues fazem parte da promessa feita pelo ministro e então governador, Rui Costa (PT), que durante a calamidade causada pelas chuvas prometeu casas para as famílias desabrigadas.

"A primeira agenda de quinta-feira foi o hospital Prado Valadares. Entregamos laboratórios, parte administrativa, viaturas, ambulâncias para saúde. E estamos encerrando com a entrega de casa. Essa agenda é a agenda básica da nossa vida, a casa", comemorou Jerônimo Rodrigues (PT) em seu discurso encerrando uma maratona de entregas e anúncios para o município de Jequié e região.

O governador Jerônimo Rodrigues inaugurou também o Colégio de Tempo Integral Luís Navarro de Brito, após café da manhã com estudantes e operários que trabalharam nas obras da referida unidade escolar. Contabilizando mais de R$ 350 milhões em investimentos.