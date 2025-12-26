Autoridades e classe artística lamentam morte de Mãe Carmem

Mãe Carmen assumiu comando do Gantois em 2002, após a morte da irmã, Mãe Cleusa - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

A cidade de Salvador amanheceu em luto nesta sexta-feira, 26, com a morte de Carmen Oliveira da Silva, a Mãe Carmem do Gantois, aos 98 anos.

Ialorixá do Ilé Ìyá Omi Àṣẹ Ìyámase, um dos terreiros mais tradicionais e respeitados do Brasil, ela era a filha mais nova de Mãe Menininha e dedicou a vida à preservação dos saberes de matriz africana.

Repercussão

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), manifestou profundo pesar e destacou o papel espiritual e social da líder religiosa.

"Salvador se despede de uma mulher de muita sabedoria e amor ao próximo, cuja trajetória deixa um legado imenso de preservação da ancestralidade. Mãe Carmen vai seguir como luz a guiar caminhos e a fortalecer nossa cidade", afirmou o gestor, estendendo as condolências à família e à comunidade do Gantois.

A cantora Maria Bethânia usou a Rede Social para lamentar a morte de mãe e Carmem.

"Profunda reverência", escreveu.

A jornalista Tia Má postou também no perfil particular do Instagram.

"Mãe Carmen foi isso a vida inteira, Sabedoria sem alarde, firmeza sem violência, autoridade sem grito. Ensinou que liderança não é imposição, é exemplo. Que o tempo é mestre. Que o Axé mora na calma, na ética, no respeito aos mais velhos e aos mais novos".

Legado de resistência

A vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, também rendeu homenagens à ialorixá, ressaltando que sua atuação foi além dos limites do terreiro, influenciando a identidade cultural da capital baiana.

"Ela foi guardiã de um patrimônio que une fé, cultura, memória e resistência. Sua trajetória fortaleceu o diálogo inter-religioso e a preservação dos saberes ancestrais que moldam Salvador", pontuou a vice-prefeita, destacando o orgulho da cidade em ter abrigado a trajetória de Mãe Carmen.

Mãe Carmen assumiu o comando do Gantois em 2002, após a morte da irmã, Mãe Cleusa, mantendo viva a linhagem sucessória e a tradição de uma das casas de santo mais emblemáticas do país.