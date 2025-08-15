Menu
BAHIA
SUSTENTABILIDADE

Avanços do comitê de bacia do Paraguaçu são apresentados em Utinga

Também foram apreciados projetos de barragens que irão auxiliar na gestão hídrica do estado

Por Redação

15/08/2025 - 16:07 h
Câmara de Utinga recebeu encontro para discutir avanços do plano de bacia do Paraguaçu.
Câmara de Utinga recebeu encontro para discutir avanços do plano de bacia do Paraguaçu. -

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu (CBHP) promoveu, na última sexta-feira, 8, a 70ª Reunião Ordinária, realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Utinga, na Chapada Diamantina.

Durante a reunião, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) apresentou os avanços na elaboração do plano de bacia do rio Paraguaçu. O trabalho já passou pela fase de diagnóstico, mapeando a situação atual da bacia, seus desafios e potencialidades. Segundo o representante do INEMA, Fábio Gondim, a previsão é concluir o estudo até janeiro de 2026.

“O plano vem trazendo muitos panoramas de como está a bacia hoje em dia. Agora estamos na fase de elaboração dos prognósticos, que são aqueles projetos futuros. Contamos com a participação de todos para construir um instrumento cada vez mais robusto que possa ser utilizado para a bacia como um todo”, explicou Gondim.

O presidente do CBHP, Guilherme Sarmento, ressaltou a importância da participação de representantes do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), na plenária.

“Agradeço a presença do INEMA, dos membros e das autoridades locais aqui. A Bacia do Rio Paraguaçu é importante para a Bahia, e o nosso papel é cuidar dela”, falou Sarmento.

Barragens

Outro destaque da pauta foi o convênio de cooperação técnica entre a Associação dos Agricultores da Bacia do Rio Utinga (AABU) e o Inema. Com este termo, que já foi assinado, o Comitê pretende mitigar conflitos, garantir uma gestão de monitoramento e criar um plano de comunicação.

Também foram apresentados o estágio atual do projeto da Barragem do Rio Bonito e o andamento do processo licitatório para os estudos de seis barragens no Rio Utinga, que terá a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), como entidade contratante, conforme explicou o coordenador da Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos do CBH Paraguaçu, Evilásio Fraga.

“Será feito um investimento em média de 150 milhões de reais, com a construção de três barragens de acumulação e seis barragens de nível. Nesse sentido, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica contratou projeto para estudo das seis barragens e ainda há a possibilidade de reativar algumas barragens antigas”, informou Evilásio.

Leia Também:

Fórum Baiano de Bacias Hidrográficas discute concessões de barragens
Comitê das Bacias Hidrográficas do Leste reelege diretoria para biênio
Comitê de bacias realiza série de oficinas sobre recursos hídricos

O Plano de Bacia, previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos, é um documento estratégico que define ações de curto, médio e longo prazo para a gestão das águas.

Experiências semelhantes já foram implementadas em outras bacias da Bahia, como a do Rio das Contas e do Rio Salitre, resultando em projetos de revitalização de nascentes, melhorias no abastecimento de comunidades rurais e programas de monitoramento da qualidade da água.

inema Plano de Bacia Paraguaçu Sirhs Utinga

