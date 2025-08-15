Avanços do comitê de bacia do Paraguaçu são apresentados em Utinga

Câmara de Utinga recebeu encontro para discutir avanços do plano de bacia do Paraguaçu. - Foto: Nathan Rocha | Divulgação

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu (CBHP) promoveu, na última sexta-feira, 8, a 70ª Reunião Ordinária, realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Utinga, na Chapada Diamantina.

Durante a reunião, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) apresentou os avanços na elaboração do plano de bacia do rio Paraguaçu. O trabalho já passou pela fase de diagnóstico, mapeando a situação atual da bacia, seus desafios e potencialidades. Segundo o representante do INEMA, Fábio Gondim, a previsão é concluir o estudo até janeiro de 2026.

“O plano vem trazendo muitos panoramas de como está a bacia hoje em dia. Agora estamos na fase de elaboração dos prognósticos, que são aqueles projetos futuros. Contamos com a participação de todos para construir um instrumento cada vez mais robusto que possa ser utilizado para a bacia como um todo”, explicou Gondim.

O presidente do CBHP, Guilherme Sarmento, ressaltou a importância da participação de representantes do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), na plenária.

“Agradeço a presença do INEMA, dos membros e das autoridades locais aqui. A Bacia do Rio Paraguaçu é importante para a Bahia, e o nosso papel é cuidar dela”, falou Sarmento.

Barragens

Outro destaque da pauta foi o convênio de cooperação técnica entre a Associação dos Agricultores da Bacia do Rio Utinga (AABU) e o Inema. Com este termo, que já foi assinado, o Comitê pretende mitigar conflitos, garantir uma gestão de monitoramento e criar um plano de comunicação.

Também foram apresentados o estágio atual do projeto da Barragem do Rio Bonito e o andamento do processo licitatório para os estudos de seis barragens no Rio Utinga, que terá a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), como entidade contratante, conforme explicou o coordenador da Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos do CBH Paraguaçu, Evilásio Fraga.

“Será feito um investimento em média de 150 milhões de reais, com a construção de três barragens de acumulação e seis barragens de nível. Nesse sentido, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica contratou projeto para estudo das seis barragens e ainda há a possibilidade de reativar algumas barragens antigas”, informou Evilásio.

O Plano de Bacia, previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos, é um documento estratégico que define ações de curto, médio e longo prazo para a gestão das águas.

Experiências semelhantes já foram implementadas em outras bacias da Bahia, como a do Rio das Contas e do Rio Salitre, resultando em projetos de revitalização de nascentes, melhorias no abastecimento de comunidades rurais e programas de monitoramento da qualidade da água.