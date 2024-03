Avião que caiu em Barreiras perdeu o controle durante o voo | A TARDE

O avião de pequeno porte que caiu no último sábado, 2, na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, atingiu o sol depois de perdeu o controle durante o voo, de acordo com o painel do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Conforme informações do Cenipa, as investigações realizadas pelo órgão não buscam culpabilizar, responsabilizar ou comprovar qualquer causa provável de um acidente. No entanto, "elaboram hipóteses que permitem entender as circunstâncias que podem ter culminado na ocorrência".



A queda do monomotor de matrícula PP-ZJA provocou a morte de três pessoas: o piloto Lucas Borba Santana; o engenheiro eletricista Matheus Bransford Bonfim, e o pai dele, Jackson Bonfim. Pai e filho eram de Ilhéus. Já o piloto morava em Luís Eduardo Magalhães.

>>> Corpos de vítimas são transferidos para cidades de origem

Os corpos deles foram sepultados na segunda-feira, 4, nas cidades de Ilhéus e Vitória da Conquista, sul e sudoeste do estado.

Os corpos de Jackson Bonfim e Matheus Bransford começaram a ser velados na noite de domingo, 3, no SAF Ilhéus, e foram sepultados no Cemitério Municipal de Nossa Senhora da Vitória. Já Lucas Santana foi velado no mesmo horário, no salão da funerária Paz Vitória, em Vitória da Conquista. O sepultamento aconteceu no Cemitério Parque da Cidade.