Barreiras: Corpos de vítimas são transferidos para cidades de origem | A TARDE

Os corpos das três vítimas da queda de avião de pequeno porte em Barreiras na manhã deste sábado, 2, já foram transferidos para as cidades de origem. Jackson Bomfim e Matheus Bransford, pai e filho, serão enterrados em Ilhéus, no Sul da Bahia, enquanto o piloto Lucas Corisco, foi transferido para Luís Eduardo Magalhães.

A cerimônia para velar os corpos de Jackson e Matheus será realizada a partir das 23h, na sede da SAF, na cidade de Ilhéus. Não há informações sobre data e horário do velório de Lucas.

No sábado, 2, a aeronave em que os três estavam caiu em uma área de vegetação, considerada mata fechada, no município de Barreiras, oeste da Bahia. Os resgates aconteceram no mesmo dia, conduzidos pelo Corpo de Bombeiros. Os corpos foram encaminhados no mesmo dia ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) e liberados neste domingo, 3.

A aeronave não tinha autorização para táxi aéreo. Não há informações sobre a causa do acidente.