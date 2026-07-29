Bahia abre quase 9 mil vagas em junho e lidera geração de empregos

Siga o A TARDE no Google

Em junho, a Bahia registrou saldo positivo de 8.985 empregos com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e sistematizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

O resultado representa o sexto mês consecutivo de crescimento do emprego formal no estado. Foram 87.327 admissões e 78.342 desligamentos no período.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O desempenho superou o registrado em maio, quando o saldo foi de 8.087 vagas, e também ficou acima de junho de 2025, que havia encerrado o mês com 7.423 novos postos de trabalho.

Com o resultado, a Bahia passou a contabilizar 2.193.848 vínculos celetistas ativos, avanço de 0,41% em relação ao estoque de empregos do mês anterior.

Serviços lideram geração de vagas

O setor de Serviços respondeu pela maior parte das contratações, com saldo de 6.104 vagas. Em seguida aparecem Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, com 1.153 postos, Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com 1.024 empregos, e Indústria geral, que abriu 726 vagas.

A Construção foi o único grande segmento a encerrar o mês com resultado negativo, registrando fechamento de 22 postos de trabalho.

Bahia teve o quarto maior saldo do país

No Brasil, junho terminou com saldo de 145.161 empregos formais, enquanto o Nordeste registrou 34.433 novas vagas. A variação da Bahia, de 0,41%, ficou acima da média nacional, de 0,30%, mas ligeiramente abaixo da média nordestina, de 0,43%.

Entre as 27 unidades da federação, 25 apresentaram saldo positivo. Em números absolutos, a Bahia ocupou a quarta posição nacional e liderou a geração de empregos entre os estados nordestinos.

Mais de 55 mil vagas abertas em 2026

No acumulado de janeiro a junho, a Bahia criou 55.594 empregos com carteira assinada, crescimento de 2,60% sobre o estoque existente no início do ano.

O desempenho supera, proporcionalmente, os registrados no Brasil, que acumulou alta de 1,96% com 921.645 vagas, e no Nordeste, que avançou 1,68%, com 132.547 novos postos.

No ranking nacional do primeiro semestre, a Bahia registrou o sexto maior saldo absoluto de empregos, além de liderar o Nordeste. Em termos proporcionais, o estado aparece na nona colocação entre as unidades da federação e na segunda posição entre os estados nordestinos.

Os dados também serão incorporados ao painel Mercado de Trabalho da plataforma InfoVis Bahia, mantida pela SEI.