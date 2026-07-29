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ECONOMIA

Guerras atuais já afetam economia do Brasil, alerta especialista

Evento da ACB discutiu impactos da geopolítica nos negócios brasileiros

Isabela Cardoso
Por
Encontro na sede da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, em Salvador
Encontro na sede da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, em Salvador - Foto: Divulgação

Os efeitos das guerras sobre a economia brasileira estiveram no centro de um encontro promovido pela Associação Comercial da Bahia (ACB), na terça-feira, 28, em Salvador.

O evento reuniu empresários, juristas, autoridades e acadêmicos para discutir como os conflitos internacionais já influenciam o ambiente de negócios, mesmo em países distantes dos campos de batalha.

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Durante a programação, a ACB também assinou um termo de cooperação institucional com a Academia de Letras Jurídicas da Bahia (ALJB), parceria voltada à produção de conhecimento e à promoção de debates sobre temas estratégicos para o desenvolvimento econômico e jurídico do estado.

Guerras já provocam impactos na economia

A principal palestra do encontro foi ministrada pelo professor Vinicius Mariano de Carvalho, docente de Estudos Brasileiros e Latino-Americanos do Department of War Studies do King's College London. Segundo ele, as guerras contemporâneas ultrapassam os confrontos militares e produzem efeitos diretos sobre a economia mundial.

Entre os impactos apontados pelo especialista estão o bloqueio de rotas marítimas estratégicas, oscilações no preço do petróleo, interrupções nas cadeias globais de suprimentos e riscos à infraestrutura digital.

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Esses fatores afetam o comércio internacional, pressionam a inflação e alteram o planejamento econômico de diversos países, incluindo o Brasil.

De acordo com Carvalho, apesar de estar distante dos principais conflitos armados, o Brasil permanece vulnerável por depender das cadeias globais de produção e do transporte marítimo para abastecimento e exportação de produtos.

Segurança econômica entra na agenda

Para o vice-presidente de Sustentabilidade da ACB, Georges Humbert, o cenário amplia a necessidade de discutir segurança econômica sob a ótica jurídica e institucional.

"Segurança econômica é, hoje, tema de direito e de sustentabilidade. Rotas marítimas bloqueadas, energia volátil e cadeias de suprimento rompidas atingem o Brasil na produção, no preço e no investimento. A resposta passa por segurança jurídica, previsibilidade regulatória e investimento em infraestrutura", afirmou.

A presidente da Associação Comercial da Bahia, Isabela Suarez, destacou que a discussão faz parte da missão histórica da entidade de contribuir para o planejamento econômico do estado.

"Discutir os efeitos dos conflitos internacionais sobre nossos negócios não é exercício teórico: é planejamento. Ao firmarmos cooperação com a Academia de Letras Jurídicas da Bahia, unimos o setor produtivo à tradição jurídica do estado para qualificar esse debate", disse.

Parceria fortalece produção de conhecimento

A cooperação firmada entre a ACB e a ALJB prevê a realização de iniciativas conjuntas voltadas à produção de conhecimento e ao aprofundamento de discussões sobre desenvolvimento econômico, ambiente de negócios e segurança jurídica.

Representada pelo presidente Ricardo Maurício Freire Soares, a Academia de Letras Jurídicas da Bahia participa da iniciativa como parceira institucional para aproximar o meio jurídico do setor produtivo e ampliar o debate sobre os desafios impostos pelo cenário internacional.

Evento reuniu representantes de diferentes setores

Além de empresários e diretores da Associação Comercial da Bahia, o encontro contou com a presença de magistrados, advogados, professores, acadêmicos e representantes do setor público.

Entre os participantes estiveram o escritor Joaci Góes, o desembargador Lidivaldo Reaiche, a juíza Patrícia Cerqueira, o ex-deputado federal Nelson Pelegrino e integrantes da Academia de Letras Jurídicas da Bahia.

Ao final do evento, a ACB reforçou seu papel como espaço de discussão sobre temas que impactam a economia baiana, aproximando especialistas e representantes da sociedade para debater os efeitos do cenário geopolítico sobre o desenvolvimento do estado.

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Associação Comercial da Bahia economia Política

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