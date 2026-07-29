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Varejo concentrou mais de 75% dos trabalhadores do comércio na Bahia

Ao menos 369.932 do pessoal estavam ocupados no setor

Carla Melo
Por
O setor também lidera o número de unidades locais empresariais
O setor também lidera o número de unidades locais empresariais - Foto: José Paulo Lacerda / CNI

Mais de 75% dos baianos empregados em empresas comerciais ativas em 2024 estavam concentrados no setor do varejo. É o que mostrou uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicada nesta quarta-feira, 29.

Dos três grandes segmentos do comércio, varejista, por atacado e de veículos automotores e motocicletas, o varejo também lidera com folga no número de unidades locais empresariais, respondendo por 8 em cada 10 existentes na Bahia. Foram 77.101 empreendimentos em 2024.

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Ao menos 369.932 do pessoal estavam ocupados no setor. O atacado vinha em seguida, com 12,6% das unidades locais do comércio baiano (12.199) e 15,3% do número de trabalhadores (74.919).

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Embora bem distantes um do outro nesses dois indicadores, o varejo e atacado respondem por parcelas próximas da receita bruta de revenda do comércio baiano:

  • Varejo: 48,6% (R$ 164,754 bilhões);
  • Atacado: 42,6% (R$ 143,534 bilhões).

Já o comércio de veículos e motos tem os menores totais de unidades locais (7.693 ou 7,9%), pessoal ocupado (43.326 pessoas ou 8,9%) e receita de revenda (R$ 30,477 bilhões ou 9,0%)

Bahia com 7º maior número de empresas

Em 2024, havia 96.993 unidades locais de empresas comerciais ativas e com receita de revenda na Bahia. Elas representavam 5,3% do total existente no Brasil (1.817.226), o 7º contingente entre os 27 estados e o maior do Norte-Nordeste.

A Bahia também era o estado com o 7º maior número de pessoas que trabalhavam nas unidades locais comerciais: 488.177, que representavam 4,6% de todos os 10.611.994 trabalhadores do segmento empresarial de comércio no Brasil.

Embora tenha o 7º maior total de unidades locais comerciais e de pessoas ocupadas nelas, a Bahia tinha apenas a 23ª média de trabalhadores por unidade comercial, ou a 5ª menor (5,0 trabalhadores por empresa), abaixo da nacional (5,8).

Em valores correntes (não corrigidos), a receita bruta de revenda das unidades locais de empresas comerciais na Bahia somou R$ 338,766 bilhões em 2024. Foi a 8ª maior entre os 27 estados, também a mais alta do Norte-Nordeste, representando 4,1% da nacional, que chegou a R$ 8,360 trilhões.

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Bahia economia Empresas

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