BAHIA
Obras e intervenções alteram trânsito nas BAs 093 e 099 até domingo
Alterações no tráfego acontecem em diferentes pontos das rodovias
As rodovias administradas pelas concessionárias Bahia Norte (CBN) e Litoral Norte (CLN) terão alterações no tráfego até o próximo domingo, 2, por conta de uma programação de obras e serviços de manutenção.
Durante o período, os motoristas devem ficar atentos a interdições parciais de faixas e operações especiais de trânsito em pontos específicos das BAs 093 e 099.
Segundo as concessionárias, a execução dos trabalhos pode provocar pontos de lentidão ao longo da semana. A orientação é que os condutores respeitem a sinalização instalada nos locais de intervenção e mantenham atenção redobrada.
O cronograma foi definido pelas equipes de engenharia, mas poderá sofrer alterações devido às condições climáticas, especialmente em razão do período de chuvas.
Duplicação e serviços de manutenção alteram trânsito na BA-093
Entre as intervenções previstas está a continuidade da obra de duplicação da BA-093. O serviço será realizado no trecho entre os quilômetros 0 e 3, no sentido Norte.
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Durante a execução da terraplenagem, será implantado o sistema de "Pare e Siga" para garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários da rodovia.
Confira outros serviços programados:
- BA-526 – Km 9,3 ao Km 16 (sentido Norte): equipes realizarão a limpeza da drenagem superficial da rodovia. Dependendo da necessidade operacional, poderá ocorrer fechamento da Faixa 2.
BA-099 terá bloqueios para recuperação de pista e obras de segurança
Na BA-099, as intervenções incluem serviços de manutenção, recuperação do pavimento e substituição de estruturas de proteção. Alguns pontos terão bloqueio parcial de faixas para a realização dos trabalhos.
Veja os locais com intervenções previstas:
- Substituição de defensa metálica: serviço será realizado no canteiro central da BA-099, no Km 10, sentido Norte. Uma faixa será interditada e o tráfego será direcionado para as demais pistas.
- Reparo superficial do pavimento: equipes atuarão nos seguintes trechos:
- BA-099, sentido Salvador: Km 9,30; Km 12,60; Km 13,04;
- BA-099, sentido Norte: Km 35,80.
- Recuperação de pavimento em paralelepípedo: intervenção acontecerá na BA-874, no Km 7, trecho de acesso à Praia do Forte. O local poderá contar com operação de "Pare e Siga" ou desvios pontuais.
As concessionárias reforçam que os usuários das rodovias contam com atendimento emergencial 24 horas por dia, incluindo suporte médico-hospitalar, guincho e carro-pipa.
Os serviços podem ser acionados pelos telefones:
- Bahia Norte (CBN): 0800 600 0093
- Litoral Norte (CLN): 0800 071 3233 (até o Km 54, no acesso à Praia do Forte)