Obras e intervenções alteram trânsito nas BAs 093 e 099 até domingo

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

As rodovias administradas pelas concessionárias Bahia Norte (CBN) e Litoral Norte (CLN) terão alterações no tráfego até o próximo domingo, 2, por conta de uma programação de obras e serviços de manutenção.

Durante o período, os motoristas devem ficar atentos a interdições parciais de faixas e operações especiais de trânsito em pontos específicos das BAs 093 e 099.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo as concessionárias, a execução dos trabalhos pode provocar pontos de lentidão ao longo da semana. A orientação é que os condutores respeitem a sinalização instalada nos locais de intervenção e mantenham atenção redobrada.

O cronograma foi definido pelas equipes de engenharia, mas poderá sofrer alterações devido às condições climáticas, especialmente em razão do período de chuvas.

Duplicação e serviços de manutenção alteram trânsito na BA-093

Entre as intervenções previstas está a continuidade da obra de duplicação da BA-093. O serviço será realizado no trecho entre os quilômetros 0 e 3, no sentido Norte.

Durante a execução da terraplenagem, será implantado o sistema de "Pare e Siga" para garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários da rodovia.

Confira outros serviços programados:

BA-526 – Km 9,3 ao Km 16 (sentido Norte) : equipes realizarão a limpeza da drenagem superficial da rodovia. Dependendo da necessidade operacional, poderá ocorrer fechamento da Faixa 2.

BA-099 terá bloqueios para recuperação de pista e obras de segurança

Na BA-099, as intervenções incluem serviços de manutenção, recuperação do pavimento e substituição de estruturas de proteção. Alguns pontos terão bloqueio parcial de faixas para a realização dos trabalhos.

Veja os locais com intervenções previstas:

Substituição de defensa metálica: serviço será realizado no canteiro central da BA-099, no Km 10, sentido Norte. Uma faixa será interditada e o tráfego será direcionado para as demais pistas.

serviço será realizado no canteiro central da BA-099, no Km 10, sentido Norte. Uma faixa será interditada e o tráfego será direcionado para as demais pistas. Reparo superficial do pavimento: equipes atuarão nos seguintes trechos:

equipes atuarão nos seguintes trechos: BA-099, sentido Salvador: Km 9,30; Km 12,60; Km 13,04;

Km 9,30; Km 12,60; Km 13,04;

BA-099, sentido Norte: Km 35,80.

Km 35,80. Recuperação de pavimento em paralelepípedo: intervenção acontecerá na BA-874, no Km 7, trecho de acesso à Praia do Forte. O local poderá contar com operação de "Pare e Siga" ou desvios pontuais.

As concessionárias reforçam que os usuários das rodovias contam com atendimento emergencial 24 horas por dia, incluindo suporte médico-hospitalar, guincho e carro-pipa.

Os serviços podem ser acionados pelos telefones: