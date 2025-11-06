Bahia destina aporte milionário para formação de atletas em comunidades

A iniciativa amplia o alcance do FazAtleta - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Governo da Bahia lançou, nesta quarta-feira, 5, o FazAtleta Social, nova vertente do programa estadual de incentivo ao esporte. A iniciativa amplia o alcance do FazAtleta e vai destinar R$ 2 milhões para apoiar projetos socioesportivos desenvolvidos por organizações da sociedade civil sem fins lucrativos.

Cada proposta poderá receber até R$ 200 mil em recursos, com objetivo de fortalecer ações que utilizam o esporte como ferramenta de inclusão social e educativa, beneficiando principalmente crianças, adolescentes e jovens.

O secretário da Setre, Augusto Vasconcelos, ressalta a importância do projeto. "Pela primeira vez na história do programa FazAtleta os projetos sociais serão contemplados, o que é um avanço na política pública do esporte implementada pelo Governo da Bahia", disse.

"Este é o ano em que o FazAtleta está inovando. Primeiro, o programa ampliou em 50% o incentivo para 2025, chegando a R$ 15 milhões, somente neste exercício. Agora, estamos ampliando a atuação do programa, estendendo esse incentivo para que Organizações da Sociedade Civil também sejam contempladas e contribuam com uma formação desportiva, social e educativa voltada às crianças e jovens. É o esporte como oportunidade para a melhoria de vida das famílias", completou Vasconcelos.

Inscrições

O prazo para inscrição de projetos é de 45 dias a partir da publicação de no Diário Oficial do Estado (DOE). A expectativa é que a abertura seja feita a partir da publicação de Comunicado da Comissão Gerenciadora do FazAtleta.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo endereço [email protected]. Informações complementares podem ser obtidas com envio de mensagens para [email protected].

Todas as informações estão disponíveis na página da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - Setre, a partir do banner dinâmico FazAtleta Social, posicionado na parte superior da página. No mesmo local estão disponíveis os links para formulários que devem ser preenchidos pela instituição proponente.

A iniciativa atende à uma demanda de OSCs que realizam projetos socioeducativos com crianças, jovens e adolescentes a partir da prática esportiva.

