Pituaçu sedia finais do primeiro Campeonato dos Povos Indígenas da Bahia

As finais do 1º Campeonato Estadual dos Povos Indígenas da Bahia (Mupoiba) acontecem nesta quinta-feira, 6, logo mais, no Estádio de Pituaçu. O torneio chega ao fim após quase duas semanas de disputas em diversas regiões do estado, com o jogo feminino marcado para as 8h30 e a decisão masculina às 10h.

O evento é uma iniciativa inédita no estado e tem como objetivo valorizar o esporte entre as comunidades indígenas. A competição é promovida pelo Governo da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) — autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) —, em parceria com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), a Secretaria da Educação (SEC), o Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia (Mupoiba) e a Federação Bahiana de Futebol (FBF). O investimento total para execução do projeto foi de R$ 700 mil.

As equipes participantes representam os povos indígenas das cidades de Banzaê, Barreiras, Ilhéus, Paulo Afonso, Pau Brasil e Porto Seguro. A competição teve início em 27 de outubro, com as partidas da fase classificatória disputadas nas aldeias de cada povo.

No feminino, a final será entre Kiriri (eixo norte) e Guerreiras do Oeste, que garantiram vaga após vitórias na noite de terça-feira, 4, também em Pituaçu. O time Kiriri superou o Boca da Mata (eixo extremo sul), enquanto as Guerreiras do Oeste venceram a equipe Tupinambá (eixo sul).

Já os finalistas masculinos serão conhecidos nesta quarta-feira, 5, a partir das 18h, em dois confrontos decisivos. O primeiro duelo será entre Tuxá Coité (eixo oeste) e Kiriri de Banzaê (eixo norte), seguido, às 19h30, por PSG Pataxó Hã Hã Hãe (eixo sul) contra Pataxó Barra Velha (eixo extremo sul). Os vencedores se enfrentarão na final desta quinta-feira, com a premiação acontecendo logo após o encerramento das partidas.