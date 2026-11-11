Bahia é o 3º estado com mais processos envolvendo bets no Brasil

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A Bahia ocupa a terceira posição no ranking brasileiro de registros judiciais envolvendo casas de apostas, conhecidas como bets. Entre fevereiro de 2018 e setembro de 2026, foram contabilizados 1.686 registros no estado, o equivalente a 10,3% do total nacional. Os dados são de um levantamento da Predictus, plataforma especializada em inteligência jurídica.

O estado fica atrás apenas de:

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São Paulo, que lidera a lista com 3.891 registros;

Rio de Janeiro, com 2.010

No Nordeste, a Bahia aparece na primeira posição. A região reúne 4.726 registros, aproximadamente 29% do total brasileiro.

Em todo o país, o levantamento identificou 16.313 registros judiciais envolvendo empresas de apostas. Desse total, 15.053 correspondem a processos distintos, uma vez que a mesma ação pode ser contabilizada em diferentes instâncias da Justiça.

Processos crescem 64% em 2026

O número de ações judiciais envolvendo casas de apostas aumentou significativamente em 2026. Até 25 de setembro, foram contabilizados 9.256 processos no Brasil, alta de 64% em comparação com todo o ano de 2025, quando foram registradas 5.657 ações.

O levantamento também identificou mudanças nas principais reclamações levadas à Justiça. As ações relacionadas ao descumprimento do dever de cuidado das plataformas passaram de 78, em 2025, para 686 em 2026.

Outro crescimento ocorreu nos processos que mencionam vício ou dependência em jogos. Os registros saltaram de 42 para 312 no mesmo período.

Bloqueios de contas e vício em jogos estão entre as reclamações

Entre os conflitos identificados estão bloqueios de contas, dificuldades para sacar dinheiro e questionamentos sobre a responsabilidade das plataformas em relação a usuários em situação de vulnerabilidade.

Segundo Hendrik Eichler, CEO e fundador da Predictus, o crescimento dos processos indica que as disputas judiciais envolvendo as bets passaram a abordar questões que vão além de problemas financeiros.

As discussões também envolvem a conduta das empresas e os possíveis impactos das apostas sobre o comportamento dos consumidores.

O levantamento analisou ações em que casas de apostas aparecem como autoras ou rés nos tribunais brasileiros. A pesquisa considera registros por instância judicial, razão pela qual uma mesma ação pode aparecer mais de uma vez na contagem.