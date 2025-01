Bahia é o destino preferido da temporada para curtir as férias no país

Destinos com praias são os preferidos dos brasileiro - Foto: Reprodução | Hurb

A Bahia é o destino preferido no verão para quem vai curtir as férias no país. Segundo dados de uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo, estado lidera o ranking como escolha de 16% dos entrevistados, à frente de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Segundo a prefeitura de Salvador, são esperados três milhões e meio de turistas nesta temporada que vai de dezembro até março. Com expectativa de movimentar, só na capital baiana, R$ 7 bilhões.

Para quem deseja aproveitar os dias ensolarados do verão no mar, pode se aventurar a mergulhar para ver embarcações afundadas na Baía de Todos-os-Santos. Uma das embarcações, o casco do navio-varredor "Anhatomirim, tem 47,5 metros de comprimento e foi desativada em 2016.

Além dessa opção, há também os ensaios de verão -- que já começaram, a gastronomia e diversos museus espalhados pela capital baiana.