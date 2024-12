Bahia é o estado que mais recebe turistas estrangeiros no Nordeste

125.199 estrangeiros desembarcaram nos aeroportos baianos, de janeiro a novembro - Foto: Divulgação | Setur

A Bahia segue crescendo no ramo de turismo internacional. No recorte de janeiro a novembro 125.199 estrangeiros desembarcaram nos aeroportos baianos, representando um crescimento de 60% em relação ao mesmo recorte do ano passado. Seguindo com a comparação, o índice da Bahia está muito acima do Brasil, que é de 12,9%; enquanto do nordeste é de 40%, segundo a Polícia Federal e do Ministério do Turismo (MTur).

Ainda segundo este levantamento, a Bahia registrou 41,3% de todo tráfego turístico do exterior que buscam destinos nordestinos, recebendo mais de 125 mil visitantes. Em segundo lugar está o Ceará, que recebeu 85,7 mil estrangeiros, seguido de Pernambuco, com 57,7 mil.

Para o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, os números são resultado da estratégia liderada pelo Governo do Estado, na realização de ações transversais para o mercado internacional, em parceria com a União, os municípios, o trade turístico e organizações sociais. “Colocamos a atração de mais turistas estrangeiros entre as prioridades da nossa secretaria, que trabalha sem parar em infraestrutura, capacitação, qualificação, promoção e captação de voos, com a contribuição dos demais agentes do turismo. Comemoramos o crescimento contínuo em visitantes internacionais, mas não nos acomodamos e queremos avançar mais, em 2025”.