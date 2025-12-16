PREVISÃO DO TEMPO
Bahia entra em alerta de chuvas intensas nesta semana
Previsão é de baixa umidade durante o período
Por Luiza Nascimento
A Bahia está em alerta de chuvas intensas e baixa umidade em diversos municípios do oeste, sudeste e norte do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é válida até quarta-feira, 15.
As cidades em alerta laranja poderão ter chuva de até 100 mm por dia, com rajadas de vento de até 100 km/h.Há risco de queda de energia, descargas elétricas, quedas de árvores e alagamentos.
Confira as cidades em alerta laranja:
- Baianópolis
- Barreiras
- Canápolis
- Carinhanha
- Cocos
- Coribe
- Correntina
- Feira da Mata
- Formosa do Rio Preto
- Iuiu
- Jaborandi
- Jacaraci
- Luís Eduardo Magalhães
- Malhada
- Palmas de Monte Alto
- Pindaí
- Riachão das Neves
- Santa Maria da Vitória
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- Sebastião Laranjeiras
- Serra do Ramalho
- Urandi
Alerta amarelo
Já os municípios citados no alerta amarelo têm previsão de até 50 mm de chuva por dia e ventos de até 60 km/h. Além disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
No total, 73 cidades devem ser afetadas. São elas:
- Angical
- Baianópolis
- Barra
- Barreiras
- Bom Jesus da Lapa
- Boquira
- Botuporã
- Brejolândia
- Buritirama
- Caculé
- Caetité
- Canápolis
- Candiba
- Caravelas
- Carinhanha
- Catolândia
- Caturama
- Cocos
- Condeúba
- Cordeiros
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cristópolis
- Encruzilhada
- Feira da Mata
- Formosa do Rio Preto
- Guajeru
- Guanambi
- Ibiassucê
- Ibipitanga
- Ibirapuã
- Ibitiara
- Ibotirama
- Igaporã
- Itanhém
- Iuiu
- Jaborandi
- Jacaraci
- Lagoa Real
- Lajedão
- Licínio de Almeida
- Livramento de Nossa Senhora
- Luís Eduardo Magalhães
- Macaúbas
- Malhada
- Mansidão
- Matina
- Medeiros Neto
- Morpará
- Mortugaba
- Mucuri
- Muquém do São Francisco
- Nova Viçosa
- Oliveira dos Brejinhos
- Palmas de Monte Alto
- Paramirim
- Paratinga
- Pilão Arcado
- Pindaí
- Piripá
- Riachão das Neves
- Riacho de Santana
- Rio do Antônio
- Santa Maria da Vitória
- Santana
- Santa Rita de Cássia
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- Sebastião Laranjeiras
- Serra do Ramalho
- Serra Dourada
- Sítio do Mato
- Tabocas do Brejo Velho
- Tanque Novo
- Tremedal
- Urandi
- Wanderley
- Xique-Xique
Baixa umidade
Entre os municípios, 31 devem sofrer com a baixa umidade. Nos locais, umidade relativa do ar poderá variar entre 30% e 20%, quando o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de mais de 60%.
Confira as cidades afetadas:
- Abaré
- Adustina
- Andorinha
- Antas
- Banzaê
- Cansanção
- Canudos
- Chorrochó
- Cícero Dantas
- Coronel João Sá
- Curaçá
- Euclides da Cunha
- Fátima
- Glória
- Itiúba
- Jaguarari
- Jeremoabo
- Juazeiro
- Macururé
- Monte Santo
- Novo Triunfo
- Paulo Afonso
- Pedro Alexandre
- Quijingue
- Ribeira do Pombal
- Rodelas
- Santa Brígida
- Senhor do Bonfim
- Sítio do Quinto
- Tucano
- Uauá
