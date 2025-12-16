Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREVISÃO DO TEMPO

Bahia entra em alerta de chuvas intensas nesta semana

Previsão é de baixa umidade durante o período

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

16/12/2025 - 10:02 h
Imagem ilustrativa da imagem Bahia entra em alerta de chuvas intensas nesta semana
-

A Bahia está em alerta de chuvas intensas e baixa umidade em diversos municípios do oeste, sudeste e norte do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é válida até quarta-feira, 15.

As cidades em alerta laranja poderão ter chuva de até 100 mm por dia, com rajadas de vento de até 100 km/h.Há risco de queda de energia, descargas elétricas, quedas de árvores e alagamentos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira as cidades em alerta laranja:

  • Baianópolis
  • Barreiras
  • Canápolis
  • Carinhanha
  • Cocos
  • Coribe
  • Correntina
  • Feira da Mata
  • Formosa do Rio Preto
  • Iuiu
  • Jaborandi
  • Jacaraci
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Malhada
  • Palmas de Monte Alto
  • Pindaí
  • Riachão das Neves
  • Santa Maria da Vitória
  • São Desidério
  • São Félix do Coribe
  • Sebastião Laranjeiras
  • Serra do Ramalho
  • Urandi

Alerta amarelo

Leia Também:

Sol e calor: confira a previsão do tempo para esta semana em Salvador
Reforma tributária passa com apoio quase unânime da Bahia
Carnaval 2026: edital para festa na Bahia tem inscrições prorrogadas

Já os municípios citados no alerta amarelo têm previsão de até 50 mm de chuva por dia e ventos de até 60 km/h. Além disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

No total, 73 cidades devem ser afetadas. São elas:

  • Angical
  • Baianópolis
  • Barra
  • Barreiras
  • Bom Jesus da Lapa
  • Boquira
  • Botuporã
  • Brejolândia
  • Buritirama
  • Caculé
  • Caetité
  • Canápolis
  • Candiba
  • Caravelas
  • Carinhanha
  • Catolândia
  • Caturama
  • Cocos
  • Condeúba
  • Cordeiros
  • Coribe
  • Correntina
  • Cotegipe
  • Cristópolis
  • Encruzilhada
  • Feira da Mata
  • Formosa do Rio Preto
  • Guajeru
  • Guanambi
  • Ibiassucê
  • Ibipitanga
  • Ibirapuã
  • Ibitiara
  • Ibotirama
  • Igaporã
  • Itanhém
  • Iuiu
  • Jaborandi
  • Jacaraci
  • Lagoa Real
  • Lajedão
  • Licínio de Almeida
  • Livramento de Nossa Senhora
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Macaúbas
  • Malhada
  • Mansidão
  • Matina
  • Medeiros Neto
  • Morpará
  • Mortugaba
  • Mucuri
  • Muquém do São Francisco
  • Nova Viçosa
  • Oliveira dos Brejinhos
  • Palmas de Monte Alto
  • Paramirim
  • Paratinga
  • Pilão Arcado
  • Pindaí
  • Piripá
  • Riachão das Neves
  • Riacho de Santana
  • Rio do Antônio
  • Santa Maria da Vitória
  • Santana
  • Santa Rita de Cássia
  • São Desidério
  • São Félix do Coribe
  • Sebastião Laranjeiras
  • Serra do Ramalho
  • Serra Dourada
  • Sítio do Mato
  • Tabocas do Brejo Velho
  • Tanque Novo
  • Tremedal
  • Urandi
  • Wanderley
  • Xique-Xique

Baixa umidade

Entre os municípios, 31 devem sofrer com a baixa umidade. Nos locais, umidade relativa do ar poderá variar entre 30% e 20%, quando o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de mais de 60%.

Confira as cidades afetadas:

  • Abaré
  • Adustina
  • Andorinha
  • Antas
  • Banzaê
  • Cansanção
  • Canudos
  • Chorrochó
  • Cícero Dantas
  • Coronel João Sá
  • Curaçá
  • Euclides da Cunha
  • Fátima
  • Glória
  • Itiúba
  • Jaguarari
  • Jeremoabo
  • Juazeiro
  • Macururé
  • Monte Santo
  • Novo Triunfo
  • Paulo Afonso
  • Pedro Alexandre
  • Quijingue
  • Ribeira do Pombal
  • Rodelas
  • Santa Brígida
  • Senhor do Bonfim
  • Sítio do Quinto
  • Tucano
  • Uauá

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alerta meteorológico Bahia chuvas intensas cidades afetadas previsão do tempo umidade baixa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Ataque a tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na Bahia

Play

Adolescente é fuzilado por grupo encapuzado na Bahia

Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

x