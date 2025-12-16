Bahia entra em alerta de chuvas intensas nesta semana

- Foto: Divulgação | Inmet

A Bahia está em alerta de chuvas intensas e baixa umidade em diversos municípios do oeste, sudeste e norte do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é válida até quarta-feira, 15.

As cidades em alerta laranja poderão ter chuva de até 100 mm por dia, com rajadas de vento de até 100 km/h.Há risco de queda de energia, descargas elétricas, quedas de árvores e alagamentos.

Confira as cidades em alerta laranja:

Baianópolis

Barreiras

Canápolis

Carinhanha

Cocos

Coribe

Correntina

Feira da Mata

Formosa do Rio Preto

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Luís Eduardo Magalhães

Malhada

Palmas de Monte Alto

Pindaí

Riachão das Neves

Santa Maria da Vitória

São Desidério

São Félix do Coribe

Sebastião Laranjeiras

Serra do Ramalho

Urandi

Alerta amarelo

Já os municípios citados no alerta amarelo têm previsão de até 50 mm de chuva por dia e ventos de até 60 km/h. Além disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

No total, 73 cidades devem ser afetadas. São elas:

Angical

Baianópolis

Barra

Barreiras

Bom Jesus da Lapa

Boquira

Botuporã

Brejolândia

Buritirama

Caculé

Caetité

Canápolis

Candiba

Caravelas

Carinhanha

Catolândia

Caturama

Cocos

Condeúba

Cordeiros

Coribe

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Encruzilhada

Feira da Mata

Formosa do Rio Preto

Guajeru

Guanambi

Ibiassucê

Ibipitanga

Ibirapuã

Ibitiara

Ibotirama

Igaporã

Itanhém

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Lagoa Real

Lajedão

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Luís Eduardo Magalhães

Macaúbas

Malhada

Mansidão

Matina

Medeiros Neto

Morpará

Mortugaba

Mucuri

Muquém do São Francisco

Nova Viçosa

Oliveira dos Brejinhos

Palmas de Monte Alto

Paramirim

Paratinga

Pilão Arcado

Pindaí

Piripá

Riachão das Neves

Riacho de Santana

Rio do Antônio

Santa Maria da Vitória

Santana

Santa Rita de Cássia

São Desidério

São Félix do Coribe

Sebastião Laranjeiras

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Sítio do Mato

Tabocas do Brejo Velho

Tanque Novo

Tremedal

Urandi

Wanderley

Xique-Xique

Baixa umidade

Entre os municípios, 31 devem sofrer com a baixa umidade. Nos locais, umidade relativa do ar poderá variar entre 30% e 20%, quando o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de mais de 60%.

Confira as cidades afetadas: