Sol e calor: confira a previsão do tempo para esta semana em Salvador

Praia de Itapuã (ilustração) - Foto: José Simões | Ag A TARDE

Salvador deve enfrentar uma semana marcada por calor, períodos de sol e possibilidade de chuvas rápidas, entre esta segunda-feira, 15, e o domingo, 21, de acordo com o informativo meteorológico divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Segundo as informações, a atuação de uma massa de ar quente e seca tende a manter o tempo estável na maior parte do período, embora ventos úmidos vindos do oceano Atlântico possam aumentar a nebulosidade e provocar precipitações isoladas.

Confira a previsão completa

Nesta segunda-feira, 15, o dia será de sol com possibilidade de chuva passageira. A chance de precipitação é de 30%, com ventos moderados de até 28 km/h. As temperaturas variam entre 22°C e 33°C.

Na terçam, 16, e quarta-feira, 17, o tempo permanece firme, com sol entre nuvens e baixa probabilidade de chuva, estimada em 10%. As máximas chegam a 32°C na terça e 34°C na quarta, reforçando a sensação de calor típico do verão.

A quinta-feira, 18, volta a apresentar chance maior de chuva, em torno de 30%, com céu parcialmente nublado e ventos moderados. Os termômetros devem oscilar entre 22°C e 32°C.

Na sexta-feira, 19, o cenário se repete: sol com possibilidade de chuva passageira, 30% de chance de precipitação e temperaturas entre 23°C e 33°C.

O sábado, 20, deve ser de tempo mais estável, com sol entre nuvens e apenas 20% de chance de chuva. Já no domingo, 21, a previsão indica aumento da instabilidade, com 40% de possibilidade de chuva e temperaturas um pouco mais amenas, variando de 23°C a 31°C.

A Codesal alerta que, em caso de emergência, a população deve acionar o órgão pelo telefone 199. O boletim foi atualizado às 9h desta segunda-feira, 15.