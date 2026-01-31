Bahia entra em alerta do Inmet para chuvas intensas e tempestades

O alerta começa a valer a partir de 00h01min de domingo - Foto: Ilustrativa | FreePik

A Bahia está entre os estados que entraram em alerta de perigo emitido pelo Inmet para chuvas intensas e tempestades a partir deste domingo, 1º. O aviso também vale para outras regiões do país e ocorre por causa da chegada de um novo episódio da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), fenômeno típico do verão que provoca períodos prolongados de instabilidade.

O alerta começa a valer a partir de 00h01min de domingo, 1º, e segue até as 10h de segunda-feira, 2. A previsão indica chuva volumosa, ventos fortes e possibilidade de transtornos em áreas urbanas e rurais, especialmente em regiões já impactadas por precipitações recentes.

Corredor de umidade aumenta risco de temporais

De acordo com o Inmet, um corredor de umidade deve se intensificar e se estender da Região Norte ao Centro-Oeste e Sudeste do país.

Esse cenário favorece a formação de áreas de instabilidade, elevando o risco de chuvas intensas, temporais e fenômenos associados, como rajadas de vento e granizo.

Para fevereiro, a previsão aponta volumes elevados de precipitação, com chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia. Os ventos podem chegar a até 100 km/h, aumentando o potencial de danos.

Estados afetados pelo alerta

Além da Bahia, o alerta de perigo abrange áreas de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão e Piauí, além do Distrito Federal.

Em comparação com os dois últimos episódios, o eixo da ZCAS deve se deslocar mais ao sul, trazendo impactos mais intensos sobre São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.

O sistema também deve atingir outros estados, como Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Acre, Rondônia e Amazonas, mantendo uma ampla faixa de atuação no território nacional.

Previsão do tempo e riscos

Segundo a Climatempo, apesar da expectativa de que o evento seja mais curto, começando no domingo, 1º, e perdendo força na quarta-feira, 4, a ZCAS deve impor um padrão de tempo fechado. A previsão indica poucas aberturas de sol e chuvas frequentes, que podem ocorrer em pancadas fortes ou de forma persistente ao longo do dia.

Mesmo com menor duração, a continuidade das chuvas sobre áreas já saturadas aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e elevação do nível de córregos e rios. Regiões de encosta também seguem em estado de atenção para possíveis deslizamentos de terra, além de quedas de energia elétrica, danos a plantações e queda de árvores.