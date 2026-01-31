Chefe de facção baiana morre em confronto policial em Alagoas

Caíque e outros dois integrantes da facção reagiram à ação policial - Foto: Divulgação / SSP

O chefe de uma facção criminosa com atuação no município de Ibirataia, no sul da Bahia, morreu na manhã deste sábado, 31, durante uma operação policial no município de Flexeiras, no interior de Alagoas. A ação foi batizada de Operação Pau D’Arco.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito foi identificado como Caíque Ramos de Sousa Azoline, conhecido como “Sampa”. Ele era investigado por envolvimento com tráfico de drogas e armas, homicídios e lavagem de dinheiro, além de estar foragido da Justiça.

Durante a abordagem, Caíque e outros dois integrantes da facção reagiram à ação policial, dando início a um confronto. Os três foram baleados, socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Ainda segundo a SSP-BA, no local foram apreendidas armas, munições e entorpecentes.

Caíque foi localizado por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia, com apoio da Polícia Militar (CIPE Central), da Polícia Civil, por meio da 9ª Coorpin e da Delegacia Territorial de Ibirataia, e de forças de segurança de Alagoas, incluindo a FICCO-AL e o BOPE.