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ESTRADA NA CHAPADA

Bahia investe R$ 40 milhões para pavimentação na Chapada Diamantina

Trecho de 39 km entre Boninal e Mucugê receberá asfaltamento e irá reduzir viagens

Leo Almeida
Por
Trecho da BA-245, em Ibitiara, que recebeu pavimentação
Trecho da BA-245, em Ibitiara, que recebeu pavimentação - Foto: Joá Souza | GOVBA

O governo do estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura, publicou o resultado da licitação para a pavimentação da BA-245, no trecho que liga as cidade de Mucugê e o distrito de Nova Colina, o qual pertence ao município de Boninal. Conforme publicação no Diário Oficial (DOE) deste sábado, 13, serão investidos mais de R$ 42 milhões para o asfaltamento do trajeto que liga as cidades da Chapada Diamantina.

A empresa vencedora do certame foi a Sinal Construtora LTDA, que já realizou obras de pavimentação em Boninal. Segundo o governo do estado, o trecho que receberá a intervenção possui 39,37 km e faz parte de uma série de obras para a melhoria no deslocamento na região. Estimativas da Seinfra apontam que a pavimentação da rodovia irá reduzir em 57 km as viagens entre Mucugê e Seabra.

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“Quando estiver pronta, a obra na BA-245 facilitará o deslocamento entre as BAs 142 e 148 e diminuirá o tempo de viagem entre Mucugê e o distrito de Nova Colina de 1h para até 30 minutos.. O trecho do distrito de Nova Colina até Boninal, que foi a 1ª etapa, já está asfaltado com a obra concluída no segundo semestre de 2023”, afirmou o titular da Seinfra, Saulo Pontes.

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Atualmente, a rota para sair de Mucugê e chegar em Seabra é pegar a distância de 99 km da BA-142 até o entroncamento da BR-242. Depois, dirigir mais 89 km até chegar em Seabra. Uma viagem com 188 km de extensão.

Com a rodovia asfaltada, a viagem pode ser feita pela BA-245, saindo de Mucugê até o entroncamento da BR-242, passando por Boninal, que tem 113 km de extensão. Na sequência, viajar mais 18 km até Seabra. Com uma distância total de 131 km.

Segundo a Seinfra, a obra também beneficiará os municípios de Seabra, Abaíra, Rio de Contas e Piatã. Para o turismo, diminuirá o percurso para quem viajar até o Vale do Pati, em Mucugê.

Hoje, o motorista precisa pegar a BR-330 até o distrito de Guiné, que é um trecho de revestimento primário, e seguir em direção ao local. Com a pavimentação do trecho, a melhor opção é pegar a BA-148 até o entroncamento da BA-144 e ir até Guiné para chegar no Vale do Pati.

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boninal chapada diamantina governo do estado mucugê pavimentação seinfra

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