PERIGO

Bahia investiga três novos casos suspeitos de intoxicação por metanol

Até o momento, nenhum deles foi confirmado

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

03/01/2026 - 19:46 h
Três novos casos suspeitos de intoxicação por metanol na Bahia estão em investigação. Em informação enviada ao portal A TARDE, neste sábado, 3, a Secretaria de Saúde da Bahia informou que oito situações estavam em análise, mas cinco já foram descartadas.

Ou seja, apenas os casos envolvendo os sete infectados em Ribeira do Pombal foram confirmados na Bahia até o moimento.

"Bahia não registou novos casos de intoxicação por metanol. Além dos casos confirmados, outros oito casos foram registrados como suspeitos. Deste total, cinco já foram descartados, incluindo de um residente de Ribeira do Pombal, e outros três estão sendo investigados", disse a pasta.

A Sesab, em parceria com o Ministério da Saúde e com as secretarias municipais de saúde, está desenvolvendo ações de vigilância à saúde e no reforço de conscientização e cuidados preventivos à população, a fim de evitar novos casos.

Casos confirmados

Leia Também:

Quatro vítimas de intoxicação por metanol na Bahia recebem alta médica
Primeira morte por intoxicação de metanol é confirmada na Bahia
Vítima de intoxicação por metanol recebe alta em Ribeira do Pombal

Sete pessoas foram internadas com intoxicação por metanol em Ribeira do Pombal, na Bahia. Dessas, um homem, identificado como Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos, morreu.

Quatro delas receberam alta hospitalar, e outras duas seguem internadas.

O grupo foi contaminado após consumir um drink feito com vodka durante uma festa de noivado ocorrida no último domingo, 28. Apenas Vinícius consumiu o produto em outra circunstância. No entanto, ambas bebidas foram compradas no mesmo depósito de bebidas da cidade.

