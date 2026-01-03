Bahia investiga três novos casos suspeitos de intoxicação por metanol

- Foto: Gadini/Pixabay

Três novos casos suspeitos de intoxicação por metanol na Bahia estão em investigação. Em informação enviada ao portal A TARDE, neste sábado, 3, a Secretaria de Saúde da Bahia informou que oito situações estavam em análise, mas cinco já foram descartadas.

Ou seja, apenas os casos envolvendo os sete infectados em Ribeira do Pombal foram confirmados na Bahia até o moimento.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Bahia não registou novos casos de intoxicação por metanol. Além dos casos confirmados, outros oito casos foram registrados como suspeitos. Deste total, cinco já foram descartados, incluindo de um residente de Ribeira do Pombal, e outros três estão sendo investigados", disse a pasta.

A Sesab, em parceria com o Ministério da Saúde e com as secretarias municipais de saúde, está desenvolvendo ações de vigilância à saúde e no reforço de conscientização e cuidados preventivos à população, a fim de evitar novos casos.

Casos confirmados

Sete pessoas foram internadas com intoxicação por metanol em Ribeira do Pombal, na Bahia. Dessas, um homem, identificado como Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos, morreu.

Quatro delas receberam alta hospitalar, e outras duas seguem internadas.

O grupo foi contaminado após consumir um drink feito com vodka durante uma festa de noivado ocorrida no último domingo, 28. Apenas Vinícius consumiu o produto em outra circunstância. No entanto, ambas bebidas foram compradas no mesmo depósito de bebidas da cidade.