Bahia: jovem morre atropelada ao tentar saquear carga na BR-116

Uma tragédia marcou esta terça-feira, 20, na BR-116 Sul, em Santa Teresinha, município a 109 km de Feira de Santana. Júlia Cristine Silva dos Santos, de 21 anos, morreu após ser atropelada por um carro enquanto tentava saquear uma carga que havia tombado na rodovia. O acidente ocorreu por volta das 7h15, no km 507.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a madrugada um caminhão que transportava pneus, medicamentos e outros produtos tombou no local. Nos primeiros minutos da manhã, algumas pessoas se dirigiram à rodovia na tentativa de saquear a carga, quando a jovem foi atingida pelo veículo. O motorista não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada do socorro.

A PRF esteve no local para atender a ocorrência, e parte da rodovia precisou ser interditada temporariamente, sendo liberada após os procedimentos de praxe.

O caso está sob investigação da Delegacia Territorial (DT) de Santa Teresinha, que já expediu as guias para perícia e remoção do corpo da vítima.