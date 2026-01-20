Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Bahia: jovem morre atropelada ao tentar saquear carga na BR-116

Caminhão transportava pneus, medicamentos e outros produtos

Luan Julião

Por Luan Julião

20/01/2026 - 17:56 h | Atualizada em 20/01/2026 - 18:09
Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas pela Delegacia Territorial de Santa Teresinha
Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas pela Delegacia Territorial de Santa Teresinha -

Uma tragédia marcou esta terça-feira, 20, na BR-116 Sul, em Santa Teresinha, município a 109 km de Feira de Santana. Júlia Cristine Silva dos Santos, de 21 anos, morreu após ser atropelada por um carro enquanto tentava saquear uma carga que havia tombado na rodovia. O acidente ocorreu por volta das 7h15, no km 507.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a madrugada um caminhão que transportava pneus, medicamentos e outros produtos tombou no local. Nos primeiros minutos da manhã, algumas pessoas se dirigiram à rodovia na tentativa de saquear a carga, quando a jovem foi atingida pelo veículo. O motorista não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada do socorro.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lenda da Seleção Brasileira assume cargo no governo Lula
Seguro “embutido” gera revolta entre clientes da Viação Cidade Sol
Servidor morto aparece na escala de serviço em órgão de Ilhéus

A PRF esteve no local para atender a ocorrência, e parte da rodovia precisou ser interditada temporariamente, sendo liberada após os procedimentos de praxe.

O caso está sob investigação da Delegacia Territorial (DT) de Santa Teresinha, que já expediu as guias para perícia e remoção do corpo da vítima.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente de trânsito br-116 polícia rodoviária federal Santa Teresinha saque de carga Tragédia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas pela Delegacia Territorial de Santa Teresinha
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas pela Delegacia Territorial de Santa Teresinha
Play

Vídeo: grande incêndio atinge área próxima a estação de metrô em Salvador

Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas pela Delegacia Territorial de Santa Teresinha
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas pela Delegacia Territorial de Santa Teresinha
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

x