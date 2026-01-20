Menu
ESCÂNDALO

Servidor morto aparece na escala de serviço em órgão de Ilhéus

Irregularidades apontam ainda pagamentos suspeitos de horas extras

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

20/01/2026 - 16:39 h
Denúncia aponta pagamento sistemático de volumes elevados de horas extras para grupo específico de servidores
Denúncia aponta pagamento sistemático de volumes elevados de horas extras para grupo específico de servidores -

A gestão da Superintendência de Transporte, Trânsito e Mobilidade de Ilhéus (SUTRAM) está sob forte pressão após a formalização de uma denúncia detalhada apresentada pelo cidadão Fred Santos de Oliveira.

O documento, que aponta uma série de supostas irregularidades, sob a administração do diretor-geral Claudemar Cardoso Santos, desenha um cenário de descontrole administrativo e desrespeito a normas básicas do serviço público.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

Servidor fantasma

O ponto mais contundente da denúncia refere-se à gestão das escalas de trabalho. De acordo com Oliveira, nome de servidor já falecido estaria constando em escalas de serviço ativas.

Além disso, o documento aponta que um servidor cedido a uma entidade sindical permanece figurando na escala oficial do órgão, o que sugere uma grave falha de fiscalização ou a manutenção deliberada de irregularidades no controle de frequência.

Outro ponto de críticas recai sobre a folha de pagamento. A denúncia aponta o pagamento sistemático de volumes elevados de horas extras para um grupo específico de servidores, enquanto outros enfrentariam possíveis desvios de função, executando tarefas para as quais não foram concursados ou designados legalmente.

Falhas operacionais e jurídicas

Para além das questões de pessoal, a SUTRAM é acusada de negligenciar o rito legal em nas operações de rua. A denúncia lista:

- Fechamento de vias e realização de eventos sem o devido processo administrativo ou observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

- Portarias internas estariam com prazos vencidos ou sem a revogação formal de normas conflitantes, gerando insegurança jurídica tanto para os agentes quanto para a população.

A reportagem procurou a Prefeitura de Ilhéus e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Gestão Pública ilhéus irregularidades administrativas SUTRAM transparência governamental transporte e trânsito

x