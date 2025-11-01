Menu
BAHIA

Bahia lança campanha “Do lado da gente” e valoriza avanços sociais

Iniciativa destaca conquistas em educação, saúde, infraestrutura e geração de empregos no estado.

Redação

Por Redação

01/11/2025 - 13:21 h
Governo lança nova campanha, a “Bahia pra frente, do lado da gente”
O Governo da Bahia lançou a nova campanha institucional “Bahia pra frente, do lado da gente”, com o objetivo de evidenciar as transformações recentes e os avanços alcançados no estado. A iniciativa reforça o compromisso da gestão com a população e com a redução das desigualdades sociais, mostrando que o desenvolvimento caminha junto da inclusão e do bem-estar das pessoas.

Segundo o secretário de Comunicação, Marcus Di Flora, a campanha celebra as conquistas do povo baiano e o papel do Governo em promover dignidade e preparar o estado para o futuro. “Nosso foco é valorizar o que já foi feito e reafirmar que seguimos ao lado de quem mais precisa, construindo um futuro de oportunidades”, afirmou.

Com o slogan “Do lado da gente”, a campanha evidencia que as políticas públicas e os investimentos estaduais buscam reduzir desigualdades históricas, aproximando governo e sociedade. O conceito reforça o compromisso em manter a Bahia no caminho do progresso, sempre com atenção às necessidades da população.

Entre os principais marcos apresentados estão:

  • Implantação de 690 escolas de tempo integral;
  • Construção de 38 hospitais e 26 policlínicas;
  • Recuperação de mais de 20 mil quilômetros de estradas;
  • Liderança na geração de energia renovável e empregos no Nordeste;
  • Destaque nacional na redução da fome.

O coordenador de publicidade, Eduardo Bahia, explicou que a campanha terá versões em vídeo para redes sociais e televisão, incluindo VTs temáticos sobre Educação, Saúde e Desenvolvimento Social e Econômico. Segundo ele, a proposta é traduzir em imagens e histórias reais o espírito de uma Bahia que segue em frente, ao lado da sua gente.

x