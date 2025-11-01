Menu
BAHIA

Mancha escura e oleosa é vista na Baía-de-Todos-os-Santos

Líquido chega até o Recôncavo Baiano

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/11/2025 - 10:59 h
Pescadores avistam mancha escura no mar da Baía-de-Todos-os-Santos
Pescadores avistam mancha escura no mar da Baía-de-Todos-os-Santos -

Pescadores registraram, na última sexta-feira, 31, uma grande mancha escura de aparência oleosa sobre o mar da Baía-de-Todos-os-Santos. O material se espalhou por uma longa faixa de água, sendo observado nas proximidades da Ilha da Maré e da Base Naval de Salvador, chegando a atingir a costa de Saubara, no Recôncavo Baiano.

Em nota, o Inema (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) informou que imagens relacionadas ao caso foram encaminhadas ao órgão. Diante disso, equipes técnicas do instituto irão averiguar o material. O órgão ainda não detalhou o que seria a mancha encontrada pelos pescadores.

Leia Também:

R$ 113 a mais: salário mínimo de 2026 chega a R$ 1.631; veja impacto no bolso
Japinha do CV fingiu ter sido morta em operação anterior
Feriado na Bahia: cidades baianas têm dia de folga neste sábado, 1º
10 cidades mais místicas do Brasil: OVNIs, portais e centros de energia esotérica

Ainda por meio de nota, o instituto informou que um registro de fiscalização foi aberto para que um processo apropriado de investigação seja inaugurado. Como lembrou o Inema, qualquer cidadão que identifique situações que configurem crime ou irregularidades ambientais devem formalizar uma denúncia.

O processo pode ser feito por meio do Disque Denúncia do Inema, pelo número 0800 071 1400 ou pelo e-mail [email protected].

Tags:

inema mancha escura Mar

