Mancha escura e oleosa é vista na Baía-de-Todos-os-Santos

Pescadores avistam mancha escura no mar da Baía-de-Todos-os-Santos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Pescadores registraram, na última sexta-feira, 31, uma grande mancha escura de aparência oleosa sobre o mar da Baía-de-Todos-os-Santos. O material se espalhou por uma longa faixa de água, sendo observado nas proximidades da Ilha da Maré e da Base Naval de Salvador, chegando a atingir a costa de Saubara, no Recôncavo Baiano.

Em nota, o Inema (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) informou que imagens relacionadas ao caso foram encaminhadas ao órgão. Diante disso, equipes técnicas do instituto irão averiguar o material. O órgão ainda não detalhou o que seria a mancha encontrada pelos pescadores.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda por meio de nota, o instituto informou que um registro de fiscalização foi aberto para que um processo apropriado de investigação seja inaugurado. Como lembrou o Inema, qualquer cidadão que identifique situações que configurem crime ou irregularidades ambientais devem formalizar uma denúncia.

O processo pode ser feito por meio do Disque Denúncia do Inema, pelo número 0800 071 1400 ou pelo e-mail [email protected].