AVIAÇÃO
Governo da Bahia abre consulta para concessão de quatro aeroportos regionais
Consulta pública ficará aberta até 24 de outubro e pode ser feita através do site da Seinfra
Por Yuri Abreu
O governo da Bahia abriu uma consulta pública para atrair interessados na administração de quatro aeroportos regionais: Porto Seguro (extremo-sul), Senhor do Bonfim (norte), Cocos (oeste) e Caravelas (extremo-sul).
A iniciativa foi lançada pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na última sexta-feira, 10. O processo ficará aberto até as 18h do dia 24 de outubro, no site oficial da Seinfra.
De acordo com o edital, a concessão terá duração de cinco anos. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, que devem enviar suas sugestões para os e-mails [email protected] e [email protected].
Após o encerramento da consulta, todas as contribuições serão consolidadas em um relatório público, que servirá de base para a formatação final do projeto.
Uma audiência pública também está marcada para o dia 27 de outubro de 2025, às 10h, com transmissão on-line.
O objetivo é apresentar os principais aspectos do processo de concessão, esclarecer dúvidas e receber manifestações da sociedade civil e de potenciais investidores.
As informações completas sobre o projeto e o link de participação na audiência estão disponíveis no site da Seinfra.
