Ciberataque paralisa aeroportos europeus e causa caos em voos

Aeroporto de Heathrow, em Londres - Foto: Wikimedia

Um ataque cibernético contra o sistema de check-in e embarque de passageiros provocou atrasos e cancelamentos em aeroportos movimentados da Europa neste sábado (20). Entre os terminais atingidos estão Heathrow, em Londres — o mais movimentado do continente —, além de Bruxelas e Berlim.

O alvo foi a Collins Aerospace, subsidiária da americana RTX Corp., responsável por softwares usados mundialmente em autoatendimento, emissão de cartões de embarque e despacho de bagagens.

Empresa confirma falha

Em comunicado, a Collins Aerospace reconheceu “interrupção cibernética” no software MUSE, mas afirmou que o efeito foi restrito. “O impacto limita-se ao check-in eletrônico de clientes e ao despacho de bagagem, podendo ser mitigado com procedimentos manuais”, explicou a companhia.

Terminais recorrem a procedimentos manuais



No Reino Unido, o Aeroporto de Heathrow relatou um “problema técnico” em seus sistemas, o que comprometeu o embarque de passageiros. Em Berlim, autoridades confirmaram que as conexões foram cortadas para proteger a operação, e o site oficial alertou sobre longas filas no check-in.

Em Bruxelas, o ataque ocorreu ainda na noite de sexta-feira (19) e derrubou os sistemas automáticos, obrigando o uso de métodos manuais. A administração do terminal classificou o impacto como “grande” na programação dos voos, com atrasos e cancelamentos.

Voos cancelados e atrasos de horas

Segundo a Deutsche Welle, pelo menos 10 voos foram cancelados em Bruxelas e outros 17 enfrentaram atrasos superiores a uma hora. Passageiros foram orientados a checar o status do voo antes de sair de casa para evitar transtornos ainda maiores.

Apesar da gravidade, o efeito não foi uniforme. Frankfurt, na Alemanha, e Zurique, na Suíça, não registraram falhas. Os aeroportos da região de Paris — Roissy, Orly e Le Bourget — também relataram operação normal.

As administrações dos terminais afetados reforçaram o alerta para que os passageiros confirmem suas viagens diretamente com as companhias aéreas.

O episódio acontece apenas um dia depois de o aeroporto de São Petersburgo, na Rússia, ter anunciado que seu site oficial havia sido alvo de hackers.

