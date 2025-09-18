Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AVANÇO

Aeroporto, rodovia e moradia: Itabuna terá série de obras

Cidade baiana também recebeu R$ 31 mihões para obras de contenção de encostas e drenagem

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

18/09/2025 - 20:31 h
Prefeito de Itabuna em Brasília com Jerônimo e Rui Costa
Prefeito de Itabuna em Brasília com Jerônimo e Rui Costa -

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), apresentou uma série de demandas ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta quinta-feira, 18, após a assinatura do Novo PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento) para drenagem e contenção de encostas, no Palácio do Planalto, em Brasília.

O encontro, que também contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), foi publicado nas redes sociais oficial do chefe do Executivo municipal. Na pauta, o pessedista mencionou alguns pleitos como:

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Projeto novo do Aeroporto de Itabuna;
  • Duplicação da BA-415, entre Nova Itabuna e Nova Ferrada;
  • Habitações, com obras do Minha Casa, Minha Vida para famílias atingidas pela enchente.

Além disso, o município recebeu R$ 31 milhões do PAC Seleções para as obras autorizadas hoje.

Ao falar sobre o gestor municipal, o titular da Casa Civil brincou: “Aqui recebendo o nosso prefeito que está bombando nas aprovações e nos pedidos. [...] Ele me traz mais pedidos de obras e obras para Itabuna”, disse aos risos.

Leia Também:

A TARDE Educação promove formação em Itabuna
Reconhecimento Nacional: Projeto de Saúde de Itabuna é referência nacional
Novo aeroporto na Bahia: projeto em Itabuna entra em nova fase
Vídeo mostra operação para resgatar trabalhador soterrado em Itabuna

Jerônimo destacou a importância da união entre todos os entes federativos para o avanço do estado e dos municípios. Além disso, o gestor estadual mencionou o que o levou à capital federal nesta quinta.

“A dupla essa aqui, o trio, o presidente Lula, na pessoa do Rui Costa, o governador e o município, quando isso acontece as coisas andam mais. Aqui hoje, em Brasília, a gente veio acompanhar o ministro Rui Costa, ministro Jader e o presidente Lula, para o anúncio de recursos que a Bahia vai estar muito bem contemplada e queremos mais”, disse o governador.

Assista o vídeo

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por AUGUSTO CASTRO (@augustocastro_oficial)

Novo PAC Seleções Encostas e Drenagem

O presidente Lula (PT) e os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Cidades, Jader Filho, anunciaram, nesta quinta-feira, 18, o resultado das propostas selecionadas, no âmbito do Novo PAC - subeixo Contenção de Encostas e Drenagem. No total, serão R$ 11,7 bilhões de investimentos, para 235 municípios em 26 estados.

Conforme o governo federal, obras para contenção de encostas chegarão a 102 municípios, de todas as regiões do país, com mais de R$ 1,4 bilhão em recursos.

Para a drenagem, são R$ 10,3 bilhões para realização de intervenções em 174 municípios - um deles é o de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Veja lista de cidades contempladas

Além de Camaçari, outras cidades de diversas partes do estado também serão contempladas pelo programa para as obras de macrodrenagem, a exemplo de:

  • Bom Jesus da Lapa (oeste);
  • Ilhéus (sul);
  • Itabuna (sul);
  • Itapetinga (sudoeste);
  • Juazeiro (norte);
  • Porto Seguro (extremo-sul);
  • Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

augusto castro itabuna Jerônimo Rodrigues Novo PAC Rui Costa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeito de Itabuna em Brasília com Jerônimo e Rui Costa
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Prefeito de Itabuna em Brasília com Jerônimo e Rui Costa
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Prefeito de Itabuna em Brasília com Jerônimo e Rui Costa
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Prefeito de Itabuna em Brasília com Jerônimo e Rui Costa
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x