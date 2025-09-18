AVANÇO
Aeroporto, rodovia e moradia: Itabuna terá série de obras
Cidade baiana também recebeu R$ 31 mihões para obras de contenção de encostas e drenagem
Por Gabriela Araújo
O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), apresentou uma série de demandas ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta quinta-feira, 18, após a assinatura do Novo PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento) para drenagem e contenção de encostas, no Palácio do Planalto, em Brasília.
O encontro, que também contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), foi publicado nas redes sociais oficial do chefe do Executivo municipal. Na pauta, o pessedista mencionou alguns pleitos como:
- Projeto novo do Aeroporto de Itabuna;
- Duplicação da BA-415, entre Nova Itabuna e Nova Ferrada;
- Habitações, com obras do Minha Casa, Minha Vida para famílias atingidas pela enchente.
Além disso, o município recebeu R$ 31 milhões do PAC Seleções para as obras autorizadas hoje.
Ao falar sobre o gestor municipal, o titular da Casa Civil brincou: “Aqui recebendo o nosso prefeito que está bombando nas aprovações e nos pedidos. [...] Ele me traz mais pedidos de obras e obras para Itabuna”, disse aos risos.
Já Jerônimo destacou a importância da união entre todos os entes federativos para o avanço do estado e dos municípios. Além disso, o gestor estadual mencionou o que o levou à capital federal nesta quinta.
“A dupla essa aqui, o trio, o presidente Lula, na pessoa do Rui Costa, o governador e o município, quando isso acontece as coisas andam mais. Aqui hoje, em Brasília, a gente veio acompanhar o ministro Rui Costa, ministro Jader e o presidente Lula, para o anúncio de recursos que a Bahia vai estar muito bem contemplada e queremos mais”, disse o governador.
Assista o vídeo
Novo PAC Seleções Encostas e Drenagem
O presidente Lula (PT) e os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Cidades, Jader Filho, anunciaram, nesta quinta-feira, 18, o resultado das propostas selecionadas, no âmbito do Novo PAC - subeixo Contenção de Encostas e Drenagem. No total, serão R$ 11,7 bilhões de investimentos, para 235 municípios em 26 estados.
Conforme o governo federal, obras para contenção de encostas chegarão a 102 municípios, de todas as regiões do país, com mais de R$ 1,4 bilhão em recursos.
Para a drenagem, são R$ 10,3 bilhões para realização de intervenções em 174 municípios - um deles é o de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Veja lista de cidades contempladas
Além de Camaçari, outras cidades de diversas partes do estado também serão contempladas pelo programa para as obras de macrodrenagem, a exemplo de:
- Bom Jesus da Lapa (oeste);
- Ilhéus (sul);
- Itabuna (sul);
- Itapetinga (sudoeste);
- Juazeiro (norte);
- Porto Seguro (extremo-sul);
- Salvador.
