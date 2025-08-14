Vídeo mostra operação para resgatar trabalhador soterrado em Itabuna

Homens fazem operação para salvar trabalhador soterrado - Foto: Reproduação | Redes Sociais

Um trabalhador foi soterrado após uma parte do canteiro de obras da requalificação da feira do bairro Califórnia, em Itabuna, desabar nesta quinta-feira, 14. O homem ficou com a maior parte do seu corpo soterrado, tendo somente um de seus braços e parte superior do torso acima do solo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, Siurb, informou que o barranco cedeu, atingindo o trabalhador da construtora Faria Lima, responsável pela obra. Ainda segundo a gestão do município, o trabalhador sofreu escoriações nas pernas, mas sem aparente gravidade.

Mesmo soterrado, o homem permaneceu consciente sem alteração dos sinais vitais. Em vídeo, um dos colegas de trabalho registrou a movimentação para resgatá-lo. Confira;

Após ser resgatado, ele recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, e foi levado ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, onde foi submetido a outros exames para melhor avaliação.

Confira a nota da prefeitura na íntegra:

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), esclarece que houve o desbarrancamento no canteiro de obras e serviços da Feira do Bairro Califórnia. Com a queda de barranco, um colaborador da empresa construtora Faria Lima teve pequenas escoriações nos membros inferiores (pernas), mas sem aparente gravidade, já que permanece consciente e com sinais vitais inalterados

Ele foi socorrido, imediatamente, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192), cujo médico e pessoal paramédico, se encarregou de levá-lo à Urgência e Emergência do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães para exames e melhor avaliação, acompanhado do engenheiro responsável pela obra, cuja execução é de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER).

No entanto, ao portal A TARDE, a Conder negou a informação da prefeitura, lamentou o acidente ocorrido com o trabalhador e informou que acompanhará a apuração das circunstâncias do ocorrido.

"Por se tratar de uma obra executada por meio de convênio com o município, a Conder atua na fiscalização dos serviços e permanece atenta ao desdobramento da ocorrência".