BAHIA
Vídeo mostra operação para resgatar trabalhador soterrado em Itabuna
Trabalhador ficou ferido após deslizamento de uma parte do canteiro de obras
Por Gustavo Zambianco
Um trabalhador foi soterrado após uma parte do canteiro de obras da requalificação da feira do bairro Califórnia, em Itabuna, desabar nesta quinta-feira, 14. O homem ficou com a maior parte do seu corpo soterrado, tendo somente um de seus braços e parte superior do torso acima do solo.
Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, Siurb, informou que o barranco cedeu, atingindo o trabalhador da construtora Faria Lima, responsável pela obra. Ainda segundo a gestão do município, o trabalhador sofreu escoriações nas pernas, mas sem aparente gravidade.
Mesmo soterrado, o homem permaneceu consciente sem alteração dos sinais vitais. Em vídeo, um dos colegas de trabalho registrou a movimentação para resgatá-lo. Confira;
Após ser resgatado, ele recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, e foi levado ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, onde foi submetido a outros exames para melhor avaliação.
Confira a nota da prefeitura na íntegra:
A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), esclarece que houve o desbarrancamento no canteiro de obras e serviços da Feira do Bairro Califórnia. Com a queda de barranco, um colaborador da empresa construtora Faria Lima teve pequenas escoriações nos membros inferiores (pernas), mas sem aparente gravidade, já que permanece consciente e com sinais vitais inalterados
Ele foi socorrido, imediatamente, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192), cujo médico e pessoal paramédico, se encarregou de levá-lo à Urgência e Emergência do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães para exames e melhor avaliação, acompanhado do engenheiro responsável pela obra, cuja execução é de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER).
No entanto, ao portal A TARDE, a Conder negou a informação da prefeitura, lamentou o acidente ocorrido com o trabalhador e informou que acompanhará a apuração das circunstâncias do ocorrido.
"Por se tratar de uma obra executada por meio de convênio com o município, a Conder atua na fiscalização dos serviços e permanece atenta ao desdobramento da ocorrência".
