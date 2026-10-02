Bahia recebe novas vans para pacientes que precisam fazer tratamento pelo SUS

A Bahia vai receber 37 novas vans destinadas ao transporte de pacientes que precisam se deslocar para outros municípios para realizar tratamentos, exames e procedimentos de saúde. Os veículos foram vistoriados nesta sexta-feira, 2, em Salvador, e serão distribuídos para cidades do interior do estado.

A nova frota será utilizada principalmente no Tratamento Fora do Domicílio (TFD), serviço destinado a pacientes que não encontram o atendimento necessário no município onde moram. Entre os beneficiados estão pessoas que precisam realizar tratamentos contínuos, como hemodiálise e radioterapia.

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Além das vans, duas Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) foram vistoriadas. Os veículos funcionam como consultórios odontológicos e serão enviados para Ruy Barbosa e Valença, com o objetivo de levar atendimento principalmente para áreas mais afastadas e localidades consideradas vulneráveis.

De acordo com o governo federal, os novos veículos fazem parte do programa Agora Tem Especialistas e devem beneficiar diretamente mais de 840 mil pessoas em 39 municípios baianos.

“Os novos veículos do programa Agora Tem Especialistas são para estruturar e fortalecer os municípios no transporte de pacientes que precisam fazer o tratamento fora do domicílio e para que a nossa população consiga, de fato, ter uma redução do tempo de espera", afirmou o secretário adjunto de Atenção Primária à Saúde, Ilano Barreto.

Ainda de acordo com ele, duas unidades odontológicas móveis irão para os municípios de Rui Barbosa e Valença. "Também farão a diferença para que a saúde bucal chegue o mais perto possível de quem mais precisa”, afirmou o secretário adjunto de Atenção Primária à Saúde, Ilano Barreto.

Cidades beneficiadas

Segundo o Ministério da Saúde, as vans serão destinadas aos municípios de:

Abaré;

Acajutiba;

Adustina;

América Dourada;

Antas;

Barro Alto;

Belo Campo;

Brejões;

Camamu;

Canavieiras;

Caravelas;

Condeúba;

Coribe;

Cristópolis;

Formosa do Rio Preto;

Guaratinga;

Igaporã;

Iramaia;

Itaeté;

Itapebi;

Macaúbas;

Medeiros Neto;

Mutuípe;

Nova Canaã;

Oliveira dos Brejinhos;

Piatã;

Pintadas;

Piritiba;

Retirolândia;

Riachão do Jacuípe;

Santa Cruz da Vitória;

Santa Inês;

Santana;

Sento Sé;

Tanhaçu;

Tanque Novo;

Uauá.

Obras em Camaçari

A agenda do Ministério da Saúde também passou por Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. No município, representantes da pasta visitaram a Policlínica Regional de Camaçari, construída com recursos do Novo PAC Saúde e que já está em funcionamento.

Também foram vistoriadas as obras da nova Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Limoeiro III. O equipamento recebe investimento de R$ 2,49 milhões e deverá ampliar a capacidade de atendimento da Atenção Primária no município.

“Essa vistoria e visita técnica aqui na Bahia são uma demonstração do quanto o SUS vem avançando. É a concretização do projeto de um SUS que a gente quer, que chega mais perto das pessoas, que é mais célere, mais eficiente. Enfim, é um SUS onde, de fato, as pessoas têm acesso ao que há de melhor. É muito bom botar o pé no território e ver isso acontecendo”, disse Barreto.

Investimentos na Bahia

Segundo o Ministério da Saúde, o Novo PAC Saúde reúne 3.245 empreendimentos na Bahia, com mais de R$ 2,7 bilhões previstos em obras, equipamentos e veículos para o SUS.

Entre os projetos estão 291 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 18 Centros de Atenção Psicossocial (Caps), nove policlínicas, quatro maternidades e três hospitais regionais. Os investimentos também incluem renovação e ampliação da frota do Samu 192 e a entrega de 145 Unidades Odontológicas Móveis.

Em Salvador, são R$ 25,95 milhões destinados a 94 empreendimentos. Entre as ações previstas estão a ampliação do Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen), reforço da frota do Samu e renovação de equipamentos hospitalares e de diagnóstico.