Bahia registra 2.497 casos e 10 mortes por Covid-19 nas últimas 24h

A Bahia registrou 2.497 casos e 10 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas segundo os dados divulgados pela Secretaria estadual da Saúde nesta quinta-feira, 28.

Desde o início da pandemia, 1.656.734 casos foram confirmados na Bahia. Destes, 1.619.321 já são considerados recuperados, 7.077 encontram-se ativos e 30.336 tiveram óbito confirmado.

Segundo a pasta, os dados ainda podem sofrer alterações.

Na Bahia, os leitos de UTI adulto destinados ao tratamento de pessoas infectadas estão com 49% de ocupação, enquanto UTI infantil está com taxa de ocupação em 15%. Os leitos de enfermaria adulto têm 39% de ocupação e enfermaria pediátrica está com 45% dos leitos ocupados.

No estado, mais de 11,6 milhões de pessoas, 91,47% dos aptos, já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mais de 10,7 milhões de pessoas, 84,45% dos aptos, receberam a segunda dose ou o imunizante de dose única. Do público de 5 a 11 anos, 1.002.888 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 607.897 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 e 4 anos, 5.433 tomaram a primeira dose.