Bahia se prepara para 'êxodo' junino com reforço em ônibus e ferry-boat

O movimento de saída de Salvador para o interior da Bahia durante os festejos juninos deve mobilizar milhares de pessoas nos próximos dias. Para atender à alta demanda, a Nova Rodoviária da Bahia e o sistema Ferry-Boat vão operar com esquema especial, reforçando a oferta de viagens e as ações de fiscalização ao longo do período.

A expectativa é que cerca de 195 mil passageiros embarquem na rodoviária entre os dias 18 e 24 de junho. Considerando embarques, desembarques e circulação de pessoas, a movimentação total deve superar 380 mil usuários. Mais de 370 linhas estarão disponíveis para atender os viajantes que seguem rumo aos tradicionais destinos de São João.

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Reforço na rodoviária

O maior fluxo está previsto para o dia 19 de junho, quando mais de 52 mil passageiros devem embarcar pelo terminal. A estimativa é que cerca de 90 mil pessoas passem pela rodoviária ao longo do dia.

Além dos aproximadamente 600 horários regulares ofertados diariamente, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) poderá autorizar viagens extras conforme o aumento da procura. As empresas de transporte intermunicipal também poderão ampliar a oferta de horários caso haja necessidade.

Entre os destinos mais procurados pelos passageiros estão cidades tradicionais dos festejos juninos, como Amargosa, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Cachoeira, São Félix, Senhor do Bonfim, Irecê, Itaberaba, Vitória da Conquista, Ibicuí, Porto Seguro, Itabuna e Ilhéus, além de municípios de outros estados do Nordeste.

Nos dias 22 e 23 de junho, véspera do São João, a rodoviária funcionará em regime especial com operação ininterrupta. O plano prevê fiscalização reforçada durante a madrugada, monitoramento em tempo real da movimentação de veículos, implantação de barreiras móveis no entorno do terminal e controle da circulação de ônibus extras autorizados.

Ferry-Boat terá viagens extras

A operação especial do sistema Ferry-Boat será realizada entre os dias 17 e 30 de junho. A expectativa é ultrapassar a marca de 190 mil passageiros e atender mais de 32 mil veículos durante o período de ida e retorno dos festejos.

Cinco embarcações estarão em operação diária na travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica. As viagens ocorrerão regularmente com intervalos médios de uma hora, enquanto os terminais de São Joaquim e Bom Despacho funcionarão das 5h às 23h30. Caso a demanda aumente, viagens extras poderão ser disponibilizadas.

Os usuários também poderão acompanhar informações sobre tempo de espera, horários e condições da travessia pelos canais oficiais da Internacional Travessias Salvador (ITS).

A Agerba informou ainda que seguirá em vigor a restrição para embarque de veículos pesados em períodos de maior movimento. A medida busca ampliar a capacidade de atendimento aos veículos de passeio e garantir maior fluidez na operação durante os festejos juninos.

Toda a ação especial será coordenada pela Agerba em conjunto com órgãos de trânsito, forças de segurança e empresas responsáveis pelo transporte intermunicipal.