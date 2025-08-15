Bahia se prepara para reforma tributária e novo ciclo de investimentos

Vladson Menezes- superintendente da FIEB - Foto: Bernardo Rego / Ag. A TARDE

No segundo dia da 2ª edição da Bahia Export, que está sendo realizada nesta sexta-feira, 15, na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), localizada no bairro do Stiep, em Salvador, a reportagem do Portal A TARDE conversou com Vladson Menezes, superintendente da FIEB.

Durante a entrevista, o gestor debateu sobre o impacto da reforma tributária no desenvolvimento da Bahia. Segundo o superintendente, a medida representa um avanço significativo: “Simplifica a tributação e permite que as empresas deixem de acumular créditos”.

Tudo isso é positivo Vladson Menezes - superintendente da FIEB

Ainda conforme revelado por Vladson, a partir de 2029 até 2032, os incentivos fiscais serão reduzidos gradualmente: em 2029, caem 25%; depois, 50%; em seguida, 85%, e assim por diante.

“O país ainda utiliza os incentivos fiscais como mecanismo de atração de investimentos, e isso, com a reforma tributária, vai acabar”, afirmou ao Portal A TARDE.

Por tal motivo, o superintendente garantiu que a Bahia precisa se preparar para esse novo momento. De acordo com o gestor, o estado deve trabalhar a questão da logística, investir em infraestrutura e utilizar o Fundo Nacional de Desenvolvimento, criado pela reforma tributária, para aplicar no crescimento das empresas baianas.

Somente assim será possível entrar em uma nova etapa com condições razoáveis de competitividade garantiu Vladson Menezes - ao Portal A TARDE

Segundo dia da Bahia Export

Nesta sexta-feira, 15, o fórum recebe o Ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), e o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino. Rui Costa irá detalhar o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, enquanto Dino abordar os impactos da reforma tributária, com espaço para perguntas previamente selecionadas da plateia.

Também na sexta, um dos destaques será o painel “Investimentos em infraestrutura e novos negócios para a expansão da indústria baiana”, que terá a presença de Roberto Oliva, da Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP).