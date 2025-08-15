Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RISCOS À SAÚDE

Empresa comercializava alimentos com insetos e mofo

M Dias Branco S.A. Indústria e Comércio foi ajuizada após denúncia de consumidora

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

15/08/2025 - 10:22 h | Atualizada em 15/08/2025 - 10:45
Ação foi ajuizada a partir da denúncia de consumidora que passou mal após ingerir mercadoria
Ação foi ajuizada a partir da denúncia de consumidora que passou mal após ingerir mercadoria -

A empresa 'M Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos', sofreu uma ação civil pública pelo Ministério Público da Bahia, após acusação da comercialização de produtos de má qualidade, o que poderia acarretar riscos à saúde e a segurança dos consumidores.

A ação foi ajuizada a partir da denúncia de uma consumidora que, após ingerir a mercadoria, passou mal, o que levou a denunciante a arcar com os custos do tratamento.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Corinthians entra em “Guerra Fria” com o Bahia às vésperas de decisões
Vitória vai vencer o Juventude? Saiba os palpites das IAs
Brasil bate Argentina e avança à semifinal do Mundial Sub-21 de Vôlei

De acordo com a Justiça, foram constatados diversos problemas nos alimentos, como a ‘’presença de insetos e objetos estranhos disponibilizados na embalagem do mercado de consumo e produtos com mau odor e mofados’’.

Além disso, a Justiça cita que tentou resolver a situação por via administrativa, mas não houve ações efetivas por parte da acionada.

O MP-BA solicita à Justiça concessão de medida liminar para determinar que a empresa não comercialize qualquer tipo de produto que seja impróprio ao consumo; adoção de medidas que atendam às exigências legais, para que não sejam detectadas corpos estranhos, sabores e odores inadequados nos alimentos; observação dos direitos básicos dos consumidores, notadamente, o direito à vida, à saúde e à segurança, como rege a Constituição vigente, além da prestação permanente do Serviço de Atendimento (SAC) aos consumidores, visando, por meio do canal, a resolução de demandas ou prestação das informações requeridas pelos consumidores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ação alimentos denúncia Mofo MP-BA riscos Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ação foi ajuizada a partir da denúncia de consumidora que passou mal após ingerir mercadoria
Play

Salvador: homem rouba ônibus e pula em córrego para fugir da polícia

Ação foi ajuizada a partir da denúncia de consumidora que passou mal após ingerir mercadoria
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Ação foi ajuizada a partir da denúncia de consumidora que passou mal após ingerir mercadoria
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Ação foi ajuizada a partir da denúncia de consumidora que passou mal após ingerir mercadoria
Play

Falso vidente é preso em cidade baiana após golpes e abusos sexuais

x