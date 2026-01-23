Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREVISÃO DO TEMPO

Bahia tem 32 cidades em alerta de chuva no fim de semana; veja lista

Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

23/01/2026 - 7:50 h
Imagem ilustrativa da imagem Bahia tem 32 cidades em alerta de chuva no fim de semana; veja lista
-

A Bahia está com 32 cidades em alerta de chuva até sábado, 24. Segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão para 30 e 60 mm por hora, ou 50 a 100 mm por dia.

Com a possibilidade de mau tempo, há ainda o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, principalmente em áreas com histórico de vulnerabilidade.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Desta forma, o órgão alerta para que a população se atente a possíveis alterações em encostas, nos aparelhos elétricos e no quadro geral de energia. Em casos de inundação, a recomendação é proteger os pertences da água, utilizando sacos plásticos.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Leia Também:

Lula anuncia novos assentamentos e crédito para reforma agrária do MST
Problemas no MEI: prazo para regularização de pendências se aproxima do fim
Cidade da Bahia registra três mortes e uma tentativa em sete dias

Confira cidades em alerta:

  • Angical
  • Baianópolis
  • Barreiras
  • Bom Jesus da Lapa
  • Brejolândia
  • Canápolis
  • Carinhanha
  • Catolândia
  • Cocos
  • Coribe
  • Correntina
  • Cotegipe
  • Cristópolis
  • Feira da Mata
  • Formosa do Rio Preto
  • Iuiu
  • Jaborandi
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Malhada
  • Mansidão
  • Muquém do São Francisco
  • Riachão das Neves
  • Santa Maria da Vitória
  • Santana
  • Santa Rita de Cássia
  • São Desidério
  • São Félix do Coribe
  • Serra do Ramalho
  • Serra Dourada
  • Sítio do Mato
  • Tabocas do Brejo Velho
  • Wanderley

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alerta de chuva Bahia defesa civil deslizamentos Instituto Nacional de Meteorologia inundações

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Play

Vídeo: grande incêndio atinge área próxima a estação de metrô em Salvador

x