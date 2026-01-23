PREVISÃO DO TEMPO
Bahia tem 32 cidades em alerta de chuva no fim de semana; veja lista
Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios
Por Luiza Nascimento
A Bahia está com 32 cidades em alerta de chuva até sábado, 24. Segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão para 30 e 60 mm por hora, ou 50 a 100 mm por dia.
Com a possibilidade de mau tempo, há ainda o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, principalmente em áreas com histórico de vulnerabilidade.
Desta forma, o órgão alerta para que a população se atente a possíveis alterações em encostas, nos aparelhos elétricos e no quadro geral de energia. Em casos de inundação, a recomendação é proteger os pertences da água, utilizando sacos plásticos.
Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
Confira cidades em alerta:
- Angical
- Baianópolis
- Barreiras
- Bom Jesus da Lapa
- Brejolândia
- Canápolis
- Carinhanha
- Catolândia
- Cocos
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cristópolis
- Feira da Mata
- Formosa do Rio Preto
- Iuiu
- Jaborandi
- Luís Eduardo Magalhães
- Malhada
- Mansidão
- Muquém do São Francisco
- Riachão das Neves
- Santa Maria da Vitória
- Santana
- Santa Rita de Cássia
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- Serra do Ramalho
- Serra Dourada
- Sítio do Mato
- Tabocas do Brejo Velho
- Wanderley
