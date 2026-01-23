Bahia tem 32 cidades em alerta de chuva no fim de semana; veja lista

- Foto: José Simões | Ag A TARDE

A Bahia está com 32 cidades em alerta de chuva até sábado, 24. Segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão para 30 e 60 mm por hora, ou 50 a 100 mm por dia.

Com a possibilidade de mau tempo, há ainda o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, principalmente em áreas com histórico de vulnerabilidade.

Desta forma, o órgão alerta para que a população se atente a possíveis alterações em encostas, nos aparelhos elétricos e no quadro geral de energia. Em casos de inundação, a recomendação é proteger os pertences da água, utilizando sacos plásticos.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Confira cidades em alerta: